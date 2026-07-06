من نهائي يورو 2024 إلى قمة مصر والأرجنتين.. من هو الحكم الفرنسى فرانسوا ليتكسير ؟

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 في لقاء يحمل أهمية استثنائية للفراعنة الساعين لمواصلة مشوارهم في البطولة.

وقبل ساعات من المباراة أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هوية طاقم التحكيم الذي سيدير المواجهة بإسناد المهمة إلى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير أحد أبرز حكام النخبة في القارة الأوروبية.

ويخوض منتخب مصر اختبارًا من العيار الثقيل أمام بطل العالم وسط آمال كبيرة في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور ربع النهائي بينما سيكون لطاقم التحكيم دور مهم في إدارة واحدة من أكثر مباريات دور الـ16 حساسية وإثارة.

ليتكسير يقود موقعة الفراعنة والأرجنتين

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير لإدارة مباراة مصر والأرجنتين على أن يعاونه مواطناه سيريل موجنييه ومهدي رحموني كمساعدين بينما يتولى النرويجي إسبن إسكاس مهمة الحكم الرابع ويكون إيزاك باشفيكن الحكم المساعد الاحتياطي.

وتقام المباراة على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية المتأهل إلى الدور ربع النهائي.

أحد أبرز حكام أوروبا

يعد فرانسوا ليتكسير من أبرز الأسماء التحكيمية في أوروبا خلال السنوات الأخيرة بعدما فرض نفسه ضمن قائمة حكام النخبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفضل شخصيته القوية وقدرته على إدارة المباريات الكبرى.

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ويمتلك الحكم الفرنسي سجلًا حافلًا بالمواجهات القارية المهمة حيث سبق له إدارة مباريات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي إلى جانب مشاركته في أبرز البطولات الدولية التي نظمها الاتحاد الأوروبي.

وتمنحه هذه الخبرات أفضلية كبيرة في التعامل مع المباريات ذات الضغوط الجماهيرية والإعلامية وهو ما جعل "فيفا" يمنحه فرصة الظهور في النسخة الحالية من كأس العالم.

من الدوري الفرنسي إلى العالمية

بدأ ليتكسير رحلته مع التحكيم في الملاعب الفرنسية قبل أن يظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عام 2016 حيث لفت الأنظار بسرعة بفضل مستواه الثابت وقراراته الحاسمة.

وبعد عام واحد فقط حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم لتبدأ مسيرته خارج فرنسا ويقود أول مباراة دولية له عام 2018 بين بلغاريا والبوسنة والهرسك قبل أن تتوالى مشاركاته في البطولات الأوروبية والعالمية.

نهائي يورو والسوبر الأوروبي في سجل الحكم الفرنسي

شهدت السنوات الأخيرة صعودًا سريعًا في مسيرة ليتكسير بعدما نال ثقة الاتحاد الأوروبي لإدارة عدد من أهم المباريات النهائية.

وكانت أبرز محطاته قيادة نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 بين إسبانيا وإنجلترا وهي المباراة التي أكدت مكانته بين أفضل حكام العالم.

كما سبق له إدارة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي وإشبيلية إضافة إلى نهائي كأس فرنسا وعدد من المواجهات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا.

ولم تتوقف مشاركاته عند إدارة المباريات فقط إذ عمل أيضًا حكمًا لتقنية الفيديو في نهائي الدوري الأوروبي ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل المنظومة التحكيمية الأوروبية.

الظهور الثالث في كأس العالم

تمثل مباراة مصر والأرجنتين الظهور الثالث للحكم الفرنسي في منافسات كأس العالم 2026 بعدما أدار مباراتين خلال دور المجموعات وقدم خلالهما مستويات تحكيمية جيدة نالت إشادة المراقبين.

ويأمل ليتكسير في مواصلة تقديم أداء قوي خلال الأدوار الإقصائية خاصة أن مباريات خروج المغلوب تتطلب تركيزًا كبيرًا وقدرة على التعامل مع الضغوط والقرارات المصيرية.

مأمور محكمة خارج الملعب

بعيدًا عن المستطيل الأخضر يمتلك الحكم الفرنسي جانبًا مختلفًا في حياته المهنية إذ يعمل مأمورًا في إحدى المحاكم الفرنسية وهو ما يجعله يجمع بين العمل القضائي والتحكيم الرياضي.

ويصف المقربون منه شخصيته بالحازمة والمنضبطة وهي الصفات التي انعكست على طريقته في إدارة المباريات حيث يشتهر بالحسم في اتخاذ القرارات وعدم التهاون مع المخالفات داخل الملعب.

لقطة هالاند التي صنعت الجدل

ورغم سجله التحكيمي المميز لم تخلُ مسيرة ليتكسير من بعض اللقطات المثيرة للجدل وكان أبرزها خلال مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وخلال حديث جانبي مع أحد لاعبي ريال مدريد بين شوطي المباراة اصطدم الحكم الفرنسي بالنرويجي إرلينج هالاند بصورة غير مقصودة وهو ما أثار غضب مهاجم مانشستر سيتي للحظات قبل أن يعتذر ليتكسير سريعًا وينتهي الموقف دون أي أزمة.

ورغم انتشار الواقعة بشكل واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي فإنها لم تؤثر على مكانة الحكم الفرنسي الذي واصل إدارة أكبر المباريات القارية.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالالتحامات والقرارات التحكيمية الدقيقة وهو ما يفرض على الحكم الفرنسي الحفاظ على هدوئه وإدارة اللقاء بحزم منذ الدقائق الأولى.