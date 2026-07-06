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مصادر طبية: شهيدان و15 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف مركبة بمواصي خان يونس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصادر طبية: شهيدان و15 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف مركبة بمواصي خان يونس

خان يونس
خان يونس
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك مصادر طبية، قالت إن هناك شهيدان و15 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف مركبة بمواصي خان يونس.


كما كشفت المصادر الطبيعة عن أن هناك 4 شهداء و16 مصابا في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ربط إعادة إعمار قطاع غزة بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية تأتي في إطار ضغوط سياسية وأمنية متواصلة، مشيرًا إلى أن هناك تفاهمات سابقة طُرحت خلال جولات التفاوض الأخيرة، إلا أن الموقف الإسرائيلي لا يزال يضع شروطًا إضافية تعقد فرص التوصل إلى تسوية شاملة.

وقال الرقب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن نتنياهو تستهدف بالأساس مخاطبة الداخل الإسرائيلي ومحاولة استعادة الدعم السياسي قبل أي استحقاقات انتخابية مقبلة، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول إبقاء الملف الفلسطيني حاضرًا بقوة باعتباره أحد أبرز الملفات المؤثرة على الرأي العام الإسرائيلي.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بالمطالبة بتسليم السلاح الثقيل، بل ترفض كذلك وجود أي مظاهر تسلح داخل غزة، وهو ما يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى تفاهمات نهائية.


 

خان يونس غزة القاهرة الإخبارية

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