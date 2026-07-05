عبور 4 قوافل مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

عبرت البوابة الفرعية لميناء رفح البري بشمال سيناء أربع قوافل مساعدات إماراتية ؛ إلى معبر كرم أبوسالم اليوم /الأحد/ تمهيدا لإدخالها إلى الفلسطينيبن بقطاع غزة فى إطار عملية "الفارس الشهم 3".

وصرح مصدر مسؤول، بأن قوافل المساعدات الإماراتية ، تضم 47 شاحنة محملة بـ416 طناً من المواد الإغاثية، شملت الطرود الغذائية ومواد الإيواء، وذلك تلبية للاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه جرى تجهيز القوافل وتحميلها عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته.