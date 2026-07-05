المجلس القومي للمرأة يشارك ضمن الوفد المصري في زيارة ميدانية إلى الدنمارك لتبادل الخبرات في مجالات اللجوء والتحقق من الهوية

شارك المجلس القومي للمرأة ضمن الوفد المصري في الزيارة الميدانية التي استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ونظمتها وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوكالة والدولة المصرية، بهدف تبادل الخبرات في مجالات اللجوء والتحقق من الهوية.

ومثل المجلس في الزيارة الأستاذة نشوى الحوفي، عضوة المجلس القومي للمرأة، والأستاذة نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان، ضمن وفد مصري برئاسة السفير صلاح الدين عبد الصادق أحمد، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في مصر، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الوطنية المعنية.

واستهدفت الزيارة تبادل الخبرات في مجال تعزيز القدرات الوطنية في مجالات اللجوء وتحديد وضع اللاجئين، وآليات التحقق من الوثائق والهوية، وجمع المعلومات عن دول المنشأ، بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية.

وتضمن البرنامج زيارة عدد من الجهات الدنماركية المعنية، من بينها المركز الوطني الدنماركي للهوية، ودائرة الهجرة الدنماركية، ومجلس طعون اللاجئين، ووزارة الهجرة والاندماج، حيث اطلع الوفد على أحدث الممارسات والتقنيات المستخدمة في فحص الوثائق، والمطابقة البيومترية، وإجراءات تحديد الهوية، وآليات التعامل مع طلبات اللجوء، إلى جانب المشاركة في جلسات لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين