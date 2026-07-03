قومي المرأة ينظم دورة تدريبية بجامعة الوادي الجديد

نظم المجلس القومي للمرأة، ممثلًا في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، دورة تدريبية بعنوان “دعم دور مقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية للتعامل مع المرأة التي تتعرض للعنف”، بكلية الطب بجامعة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي إطار بروتوكول التعاون بين المجلس والجامعة.

استهدفت الدورة عددًا من مقدمي الخدمات الصحية المرشحين لإدارة وتشغيل وحدة المرأة الآمنة، المزمع افتتاحها بكلية الطب بجامعة الوادي الجديد، واستمرت فعالياتها على مدار يومين.

وشهدت الدورة حضور الدكتورة أمل فيليب، مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة للجانب الصحي، والدكتورة منى حمدي، مسؤول الجانب الطبي بالوحدة، والأستاذ إسلام عاطف، محامي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة بفرع أسيوط.

وافتتحت الدكتورة أمل فيليب أعمال الدورة التدريبية، حيث استعرضت مفهوم العنف ضد المرأة والعنف الأسري، وأسبابهما وآثارهما الصحية، وعرضت معايير تقديم الخدمات داخل وحدات المرأة الآمنة، وآليات تقييم المخاطر ووضع خطط السلامة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن نظام التنسيق والإحالة بين الجهات المعنية، وأساليب تقديم الرعاية والدعم النفسي الأولي للنساء ضحايا العنف.

من جانبه، استعرض إسلام عاطف الدور الذي يقوم به مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في مختلف المحافظات، والخدمات التي يقدمها، وآليات العمل والتنسيق مع الجهات الشريكة، بالإضافة إلى آليات التواصل المباشر بين وحدة المرأة الآمنة والمكتب، مشيرًا إلى الخط المختصر (15115)، الذي يستقبل الشكاوى والاستفسارات لمدة 12 ساعة يوميًا.

وتضمنت الدورة أيضًا جلسات متخصصة حول دور القطاع الصحي في مكافحة جريمة ختان الإناث، والتصدي لظاهرة تطبيب الختان.