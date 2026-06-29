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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يهنئ السيدات المختارات ضمن مستشاري وزير الدولة للإعلام

الأستاذة هالة أبو علم
الأستاذة هالة أبو علم
أمل مجدى

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى هبة باشا، عضو لجنة الإعلام بالمجلس، بمناسبة اختيارها مستشارًا لوزير الدولة للإعلام للقضايا الاجتماعية.

 كما تقدم المجلس بخالص التهنئة إلى هالة أبو علم بمناسبة اختيارها مستشارًا لوزير الدولة للإعلام للإعلام القومي المرئي والمسموع، وإلى دينا عبد الكريم بمناسبة اختيارها رئيسًا لوحدة حقوق الإنسان، وذلك ضمن قرار الدكتور ضياء رشوان باختيار 22 مساعدًا ومستشارًا ومعاونًا للوزير.

وأشادت المستشارة أمل عمار باختيار هبة باشا مستشارًا لوزير الدولة للإعلام للقضايا الاجتماعية، مؤكدةً أن هذا الاختيار يأتي تتويجًا لمسيرة مهنية متميزة وخبرة إعلامية كبيرة.

وأكدت رئيسة المجلس أن اختيار هذه الكفاءات النسائية لتولي مناصب استشارية وقيادية بوزارة الدولة للإعلام يعكس الثقة في خبراتهن المهنية، ويؤكد حرص الدولة المصرية على الاستفادة من الكفاءات الوطنية في مختلف مواقع المسؤولية، كما يؤكد على ما تمتلكه المرأة من خبرات تؤهلها للإسهام بفاعلية في دعم منظومة العمل الإعلامي والارتقاء بالأداء المؤسسي، متمنيةً لهن التوفيق والسداد في أداء مهامهن الجديدة.

القومي للمرأة وزير الدولة للإعلام المجلس القومي للمرأة تمكين المرأة المرأة

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