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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم عدداً من الورش التدريبية للسيدات في الإسكندرية

الورش التدريبية
الورش التدريبية
أمل مجدى

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية عدداً من الورش التدريبية للسيدات، ضمن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، الذي يُنفذ بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل والوكالة الفرنسية للتنمية، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مكون التمكين الاقتصادي للمرأة بالمشروع.

استهدفت الورش تنمية مهارات السيدات وتعزيز قدراتهن على الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويلها إلى مشروعات ومنتجات مدرة للدخل، بما يسهم في تحسين أوضاعهن المعيشية ودعم أسرهن.

وأكدت صفاء حبيب، رئيس الإدارة المركزية للمراسم والإعلام ومديرة المشروع، أن الأنشطة تهدف إلى رفع الوعي بقضايا العنف ضد المرأة ومواجهة التحرش، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتعزيز استقلاليتها المالية.

من جانبها، أشارت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس بالإسكندرية، إلى أهمية برامج التمكين الاقتصادي في تعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وشملت الفعاليات ورشاً لتصميم الملابس والباترون، وإعادة التدوير، وتصنيع الصابون والفواحات والمخللات والإكسسوارات، وذلك بمشغل أبيس ومقر فرع المجلس بالمحافظة

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