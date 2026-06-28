معهد التخطيط القومي والمجلس القومي للمرأة يبحثان سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بالمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك بمقر المعهد، بحضور نخبة رفيعة المستوى، لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الأولوية، إلى جانب تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء رحب الأستاذ الدكتور أشرف العربي برئيسة المجلس القومي للمرأة، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات المؤسسية المتميزة التي تجمع بين المعهد والمجلس، وما تشهده من تعاون بنّاء ومثمر في العديد من الملفات التنموية، مشيدًا بالدور الوطني الرائد الذي يضطلع به المجلس في دعم قضايا المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات العمل والإنتاج وصنع القرار، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وقد أكد الأستاذ الدكتور أشرف العربي التزام معهد التخطيط القومي بتقديم الدعم الفني والعلمي للمجلس القومي للمرأة، بما يسهم في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتطوير منظومة المتابعة والتقييم، ودعم آليات عمل مرصد المرأة المصرية، بما يعزز كفاءة منظومة الرصد والمتابعة، ويدعم صياغة السياسات واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة.

من جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار أن معهد التخطيط القومي يمثل شريكًا استراتيجيًا للمجلس، لما يملكه من خبرات علمية وبحثية رائدة في مجالات التخطيط وصياغة السياسات العامة، معربةً عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع المعهد في مجالات بناء مؤشرات الأداء وتطويرها، والمتابعة والتقييم، وتحليل البيانات، وإعداد الدراسات والتقارير الداعمة لصنع القرار، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وقياس أثرها، إلى جانب تطوير آليات عمل مرصد المرأة المصرية، وتعزيز منظومة رصد مؤشرات الاستراتيجية وتحليلها وتحديثها بصورة دورية، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات تمكين المرأة.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الأستاذ الدكتور أشرف العربي عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون بين معهد التخطيط القومي والمجلس القومي للمرأة، وتطويع الخبرات العلمية والبحثية للمعهد بما يسهم في دعم أهداف التنمية الوطنية، وبناء قدرات الشباب والمرأة في مجالات التخطيط والتنمية، وتعزيز الاعتماد على الأدلة والمؤشرات في تصميم السياسات العامة ومتابعة تنفيذها.