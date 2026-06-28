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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط يبحث مع أفريكسيم بنك دعم الشركات الناشئة وتعزيز التنمية الشاملة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»؛ لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في إطار الشراكة القوية والمثمرة بين مصر والبنك.


حضر اللقاء عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والدكتورة هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال، و محمد متولي، العضو المنتدب لشركة  "إن آي كابيتال" التابعة لبنك الاستثمار القومي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية و«أفريكسيم بنك»، ودورها المحوري في تعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة، ودعم عمليات التجارة البينية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، فضلاً عن زيادة الاستثمارات في الحلول الرقمية وتنمية البنية التحتية للمدفوعات بين الدول الإفريقية.


وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنمية العلاقات المشتركة مع البنك في المجالات ذات الأولوية، خاصة المرتبطة بتمكين الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية. كما أشاد د. أحمد رستم بالتنسيق القائم بين البنك والبنك المركزي المصري لدعم جهود التنمية، والذي تكلل مؤخرًا بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء "بنك الذهب" في مصر، معتبرها نماذج نجاح يمكن البناء عليها لتعزيز القدرات الاقتصادية للقارة.

وناقش الدكتور أحمد رستم فرص التعاون مع البنك في إطار تفعيل الإطار التنفيذي لمنظومة دعم ريادة الأعمال والابتكار في مصر؛ بما يشمل دعم الشركات الناشئة، وتحسين بيئة التمويل، وتسهيل عمليات التوسع والخروج، وتعزيز مواءمة السياسات الداعمة، مؤكدًا أن الدولة توجه كافة أوجه الدعم للمنظومة عبر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية استمرار التنسيق لبلورة مجالات التعاون ذات الأولوية وربطها بالتحركات الوطنية، بالتزامن مع العمل على إنشاء "صندوق صناديق" لتمويل ريادة الأعمال في مصر، لتعزيز قدرة الشركات على التوسع الإقليمي والدولي.

وتطرق اللقاء إلى أهمية دراسة فرص التعاون في مجالات الاستثمار في رأس المال، ودعم مسارات الطرح للشركات الناشئة، وتسهيل التوسع الإقليمي من خلال أدوات تنظيمية ومالية أكثر مرونة. كما تم بحث فرص الاستفادة من الصندوق الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات التوجه الواعد، بالتعاون مع شركة "إن آي كابيتال"، بما يدعم الشركات القادرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
واختتم الاجتماع ببحث سبل التعاون المشترك بين مركز مصر لريادة الأعمال و«أفريكسيم بنك»، بما يدعم البرامج والمبادرات التي يطلقها المركز، ويعزز من قدرته على استيعاب التوسع المتوقع في أنشطة دعم الابتكار خلال المرحلة المقبلة.

التخطيط التنمية الاقتصادية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك

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