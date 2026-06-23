رئيس معهد التخطيط القومي يلتقي دارسي برنامج الماجستير المهني الرقمي في المتابعة والتقييم

نظم معهد التخطيط القومي لقاءً ختاميًا لدارسي برنامج الماجستير المهني الرقمي في المتابعة والتقييم، وذلك عبر منصة Zoom في إطار حرص المعهد على تعزيز التواصل المباشر مع الدارسين وترسيخ نهج التطوير المستمر للعملية التعليمية.



وخلال كلمته أكد الأستاذ الدكتور أشرف العربي أن برنامج الماجستير المهني الرقمي في المتابعة والتقييم يمثل خطوة نوعية نحو إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على رفع كفاءة التنفيذ والمتابعة، وتعزيز قياس الأثر الفعلي للسياسات العامة، ودعم تحقيق مستهدفاتها بكفاءة وفاعلية، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي استجابةً للتحديات المرتبطة بمنظومة المتابعة والتقييم داخل العملية التخطيطية، بالتزامن مع تنامي التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي.



وأعرب رئيس معهد التخطيط القومي عن تقديره لدارسي البرنامج لما أظهروه من التزام وجدية طوال فترة الدراسة، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا سفراء للبرنامج في مواقع عملهم، وأن يوظفوا ما اكتسبوه من معارف ومهارات في دعم بيئات العمل المختلفة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بالممارسات المهنية.



من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور خالد عطية أن هذا اللقاء يأتي تتويجًا لما تم تنفيذه من مقررات البرنامج خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2025/2026، مؤكدا أن برنامج الماجستير المهني الرقمي في المتابعة والتقييم يُعد الأول من نوعه الذي يُقدَّم بنظام الدراسة عن بُعد بالكامل في مصر والمنطقة العربية، بما يسهم في إتاحة المعرفة المتخصصة على نطاق أوسع، ويعكس دور معهد التخطيط القومي في بناء القدرات وتأهيل الكوادر في مجالات التخطيط والتنمية والمتابعة والتقييم.



كما أشاد الدكتور خالد عطية بالمستوى المتميز للمشروعات النهائية التي قدمها الدارسون ضمن مقررات البرنامج المختلفة، والتي عكست قدرتهم على توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في معالجة قضايا واقعية داخل مؤسساتهم، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تدعم التطوير المؤسسي وصنع القرار.



وشهد اللقاء تفاعلًا ثريًا وبنّاءً بين الدارسين وإدارة المعهد، حيث أتاح الحوار المفتوح فرصة لتبادل الآراء والخبرات ومناقشة التجربة التعليمية بالبرنامج. وأشاد المشاركون بالمزايا الأكاديمية والتنظيمية التي وفرها المعهد، وما أسهمت به في دعم افادتهم من المحتوى العلمي والتطبيقي، إلى جانب طرح مقترحات وأفكار تطويرية لتعزيز البرنامج خلال المراحل المقبلة.



جدير بالذكر أن برنامج الماجستير المهني الرقمي في المتابعة والتقييم يمتد لمدة عامين أكاديميين وفق نظام الساعات المعتمدة، والذي يستهدف تحقيق التكامل بين الجانبين النظري والتطبيقي، ويحاضر به نخبة رفيعة المستوى من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، بما يعزز التكامل بين المنهج العلمي والتطبيق العملي، ويسهم في تنمية مهارات التحليل وحل المشكلات واتخاذ القرار.



كما يستهدف البرنامج تنمية العديد من المهارات التي تغطي مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتنمية المستدامة، والحوكمة، وأساليب المتابعة والتقييم، والطرق الكمية والكيفية، إلى جانب المهارات التطبيقية في إدارة المشروعات والبرامج، والمتابعة والتقييم القائمين على النتائج، ودراسات الجدوى، فضلاً عن عدد من الموضوعات المتخصصة، من بينها بناء القدرات وتنمية المهارات، والمهارات الاستشارية، ونظم معلومات إدارة المشروعات، والتصميم والمتابعة والتقييم القائمين على النتائج.