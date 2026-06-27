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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط: خطة العام المالي الحالي تشمل تنفيذ 582 مشروعا تنمويا بالدقهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لبحث خطة التنمية بالمحافظة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية الجارية، في ضوء خطة الدولة لتوطين التنمية بالمحافظات تحت مظلة «رؤية مصر 2030».

وشهد اللقاء مناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة في ضوء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027، بما يسهم في دفع جهود التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة حريصة على إنهاء المشروعات الجاري تنفيذها لضمان دخولها الخدمة الفعلية، حتى يشعر المواطنون في كافة المحافظات بتحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات التنموية بالمحافظات، بما يضمن تسريع معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدفات، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة تمثل ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، وحوكمة الإنفاق العام لضمان أن "كل جنيه يتم صرفه يذهب إلى مكانه الصحيح".

وأوضح وزير التخطيط، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات، بهدف المتابعة المباشرة للمشروعات على أرض الواقع، والوقوف على معدلات الإنجاز والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات الداعمة لجهود المحافظات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

استثمارات الدقهلية و"حياة كريمة"

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة العام المالي الحالي 2025/2026 يصل إلى 9.4 مليار جنيه، لتنفيذ نحو 582 مشروعاً تنموياً، وذلك بخلاف المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالدقهلية تتركز في مركز شربين، وتستهدف 26 قرية لخدمة نحو 380 ألف نسمة.

وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضعت آليات رقابية محددة لمتابعة المشروعات الجديدة، مبنية على الربط الإلكتروني المباشر بين منظومتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك لضمان دخول المشروعات الخدمة فور الانتهاء منها، وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات عبر تطوير المعادلة التمويلية.

من جهته، شدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على الأهمية الإستراتيجية للمشروعات الجارية حالياً في مختلف مراكز المحافظة، مؤكداً أنها تمثل ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للأهالي.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تذليل العقبات وتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي والمستهدفات المستقبلية.

التخطيط التنمية الاقتصادية الدقهلية البنية التحتية الاستثمارات الاستثمار القومي

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