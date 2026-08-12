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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اداني فلوس الصبح..ابنة ضحية حادث الإسماعيلية تروي لحظات مؤثرة بعد وفاة والدها

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

 روت قمر مصطفى الصعيدي، ابنة أحد ضحايا حادث الإسماعيلية، تفاصيل اللحظات الأولى التي علمت فيها بوفاة والدها، مؤكدة أن آخر ما جمعهما كان حديثه معها بشأن مستقبلها الدراسي.

وقالت قمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»: «كنت في الإسماعيلية بنقل من كلية لكلية أخرى، وجالي مكالمات كتير عايزين رقم بابا، ولما سألوني أنتي فين قولت لهم أنا في الإسماعيلية».

وأضافت: «مفيش حد عرفني إن فيه حاجة، وأول ما اديتهم رقم بابا، فيه واحدة قالتلي أبوكي شغال في عربية والعربية عملت حادثة، بابا كان رايح الشغل».

وتابعت قمر: «بابا عامل وكان رايح شغله، أنا اتجننت.. أبويا كان مديني فلوس عشان أحول من كلية لكلية تانية، أنا كنت في كلية آثار وهو كان شايف إنها مش مناسبة ليا، هو كان حابب كلية تربية».

وأوضحت أن والدها كان حريصًا على مستقبلها، قائلة: «عايزني أبقى حاجة كويسة، أنا مخلصة سنة أولى ومكنتش بروح الكلية»، مشيرة إلى أن لديها شقيقين، نورهان تدرس في الدراسات الإسلامية، ومحمد يستعد لدخول السنة الثانية بالدبلوم.

«دفنت أبويا الساعة 1 وقلبي هيتقطع عليه»

وعن لحظة تأكدها من وفاة والدها، قالت قمر: «ماما كلمتني قالتلي تعالى بسرعة بابا عمل حادثة»، موضحة أن والدها كان يخرج إلى عمله في الخامسة فجرًا ويعود في الثانية ظهرًا، وكان يعمل في الجبل.

وأضافت أن عمها كان برفقة والدها خلال توجههما إلى العمل، لكنه أصيب في الحادث وما زال يتلقى العلاج في العناية المركزة.

وقالت قمر: «البيت عندنا مليان ناس، إحنا عمالين بنصوت وندعي لبابا بالرحمة، وندعي لعمي ربنا يقومه بالسلامة».

وتابعت: «عمي كان رايح مع أبويا الشغل، أبويا سنه أقل من الـ50 سنة، وعمي سنه فوق الـ50، وعمي الآن في العناية المركزة، أنا دفنت أبويا الساعة 1 وقلبي هيتقطع عليه».

وأشارت إلى أن ابن عمها يعمل مع والدها وعمها، مؤكدة أنهم قدموا الكثير من أجل الأسرة، واختتمت حديثها قائلة: «ربنا يرحم أبويا.. وبطلب من كل الناس تدعي لأبويا بالرحمة، وتدعي لعمي بالشفاء».

حادث الإسماعيلية نهال طايل واقعة الاسماعلية

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