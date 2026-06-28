المجلس القومي للمرأة يشارك في إطلاق قافلة الهلال الأحمر المصري لدعم المرأة الفلسطينية

في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي بين المجلس القومي للمرأة والبنك الأهلي المصري ومؤسسة الهلال الأحمر المصري، وضمن مبادرةَ "من المرأةِ المصريةِ لشقيقتِها الفلسطينيةِ، شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس ، صباح اليوم ، في إطلاق قافلة الهلال الأحمر المصري للمساعدات الإنسانية الموجهة لدعم المرأة الفلسطينية.



جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وعضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي لمؤسسة الهلال الأحمر المصري، والدكتور عصام العدوي عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المنظمات الأهلية، والأستاذة ايمان خليفة الامين العام للمجلس القومي للمرأة، والأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية لشئون اللجان والفروع، والدكتورة شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة للاستراتيجية، والاستاذة نسرين عبد الغني مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية،والاستاذة هبه عيد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية والاستاذة اسماء البغدادي مدير عام المكتب الفني بالمجلس وإلى جانب عدد من القيادات وممثلي الجهات المعنية.



واستهلت المستشارة أمل عمار كلمتها بتوجيه رسالة محبة ووفاءٍ وأمل من المرأة المصرية إلى المرأةِ الفلسطينيةِ الصامدةِ... ، وأكدت أن لقاء اليومَ لنُطلقَ قافلةً إنسانيةً، لا تحملُ مساعداتٍ فحسبُ، بل تحملُ رسالةَ تضامنٍ، تؤكدُ أنَّ المرأةَ المصريةَ كانتْ وستظلُّ سندًا لشقيقتِها الفلسطينيةِ، وأنَّ مصرَ، قيادةً وشعبًا، تقفُ دائمًا إلى جانبِ أشقائِها، انطلاقًا من مسؤوليتِها التاريخيةِ والإنسانيةِ.



كما توجهت بخالصِ الشكرِ والتقديرِ إلى فخامةِ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي، الذي رسَّخَ نهجًا مصريًّا ثابتًا، يقومُ على نصرةِ الإنسانِ، وجعلَ من دعمِ الأشقاءِ الفلسطينيينَ واجبًا وطنيًّا وأخلاقيًّا، من خلالِ توجيهاتِه المستمرةِ بتقديمِ مختلفِ أشكالِ الدعمِ الإنسانيِّ والإغاثيِّ، وبذلِ كلِّ الجهودِ الممكنةِ للتخفيفِ من معاناةِ المدنيينَ.



كما توجهت بخالصِ التقديرِ إلى السيدةِ الفاضلةِ الدكتورةِ انتصارِ السيسي، الرئيسةِ الشرفيةِ لجمعيةِ الهلالِ الأحمرِ المصريِّ، لدعمِها المتواصلِ للعملِ الإنسانيِّ، وحرصِها الدائمِ على تعزيزِ جهودِ الجمعيةِ في أداءِ رسالتِها النبيلةِ، بما يُجسِّدُ أسمى قيمِ الرحمةِ والتكافلِ.



وأضافت رئيسة المجلس ان الدولةُ المصريةُ أثبتت أنَّ مواقفَها تجاهَ الأشقاءِ الفلسطينيينَ ليستْ مواقفَ عابرةً، وإنما التزامٌ راسخٌ، تُترجمُه جهودُها السياسيةُ والإنسانيةُ والإغاثيةُ، لتظلَّ مصرُ دائمًا سندًا للأشقاءِ، وحاملةً لرسالةِ السلامِ والإنسانيةِ.

وشددت رئيسة المجلس على أن مبادرةَ "من المرأةِ المصريةِ لشقيقتِها الفلسطينيةِ... سنبقى سندًا" ليستْ مجردَ عنوانٍ لحملةٍ، بل رسالةٌ تُعبِّرُ عن ضميرِ المرأةِ المصريةِ، التي تؤمنُ بأنَّ العطاءَ مسؤوليةٌ، وأنَّ التضامنَ قيمةٌ، وأنَّ الوقوفَ إلى جانبِ الأشقاءِ وقتَ المحنِ هو أصدقُ تعبيرٍ عن إنسانيتِنا المشتركةِ ، مؤكدة على أن المرأةُ المصريةُ لم تكنْ يومًا بعيدةً عن قضايا أمتِها، بل كانتْ دائمًا شريكًا في حملِ المسؤوليةِ، وصوتًا للرحمةِ، ويدًا تمتدُّ بالعونِ، وإرادةً تؤمنُ بأنَّ بناءَ الأوطانِ يبدأُ بحمايةِ الإنسانِ وصونِ كرامتِهِ ، مضيفة على إنَّ هذه القافلةَ لا تحملُ الغذاءَ والدواءَ والاحتياجاتِ الأساسيةَ فحسبُ، وإنما تحملُ رسالةً إلى كلِّ امرأةٍ فلسطينيةٍ، وكلِّ أمٍّ، وكلِّ طفلٍ في غزةَ، مفادُها: لستم وحدَكم...فقلوبُ المصريينَ معكم، وستظلُّ مصرُ داعمةً لصمودِكم، ومتمسكةً بحقِّكم في الأمنِ والسلامِ والحياةِ الكريمةِ.

وتقدمت ، بخالصِ التقديرِ إلى البنكِ الأهليِّ المصريِّ على هذه المبادرةِ النبيلةِ، وإلى جمعيةِ الهلالِ الأحمرِ المصريِّ على جهودِها الوطنيةِ والإنسانيةِ المتواصلةِ، فبتكاملِ الأدوارِ بين مؤسساتِ الدولةِ وشركائِها، تتحولُ قيمُ التضامنِ إلى واقعٍ يخففُ المعاناةَ، ويبعثُ الأملَ.

كما أعربت عن بالغ الفخر بأن يكون المجلسُ القوميُّ للمرأةِ شريكًا في هذه المبادرةِ، انطلاقًا من رسالتِهِ في دعمِ المرأةِ وتمكينِها، وترسيخِ دورِها في خدمةِ مجتمعِها، والمشاركةِ الفاعلةِ في كلِّ جهدٍ وطنيٍّ وإنسانيٍّ.

وإختتمت رئيسة المجلس كلمتها بتوديع هذه القافلةَ في طريقِها إلى أهلِنا في غزةَ، قائلة:"إننا لا نرسلُ مساعداتٍ فحسبُ، بل نبعثُ برسالةٍ من الشعبِ المصريِّ إلى الشعبِ الفلسطينيِّ، عنوانُها أنَّ الأخوةَ لا تعرفُ حدودًا، وأنَّ الإنسانيةَ أقوى من الألمِ، وأنَّ المرأةَ المصريةَ ستظلُّ، كما كانتْ دائمًا، سندًا لكلِّ مَن يحتاجُ إليها، وشريكًا في كلِّ عملٍ يُخففُ معاناةَ الإنسانِ، ويصونُ كرامتَهُ..حفظَ اللهُ مصرَ، بقيادتِها الحكيمةِ وشعبِها العظيمِ، وحفظَ أشقاءَنا في فلسطينَ، وألهمَهم الصبرَ والثباتَ، وجعلَ من كلِّ جهدٍ يُبذلُ في سبيلِ الإنسانِ نورًا يُبدِّدُ الألمَ، وأملًا يصنعُ المستقبلَ".

كما أكدت الدكتورة آمال إمام أن إطلاق قافلة “دعم المرأة المصرية لشقيقتها الفلسطينية” يجسد نموذجًا وطنيًا للتعاون بين المجلس القومي للمرأة، والبنك الأهلي المصري، والهلال الأحمر المصري، من أجل دعم الأشقاء في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن القافلة تأتي تنفيذًا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجهات الثلاث، بما يعكس حرص الدولة المصرية على توحيد الجهود الإنسانية وتنسيقها لخدمة الشعب الفلسطيني. وأضافت أن انضمام البنك الأهلي المصري لهذه المبادرة يمثل محطة مهمة باعتباره أول بنك مصري يساهم في قوافل “زاد العزة.. من مصر إلى غزة”، بما يؤكد الدور الوطني للمؤسسات الاقتصادية في دعم جهود الإغاثة الإنسانية.

وأوضحت أن القافلة تحمل 21 طنًا من المساعدات الغذائية، جرى تجهيزها وتعبئتها بمشاركة موظفي وموظفات وأعضاء المجلس القومي للمرأة، إلى جانب موظفي البنك الأهلي المصري ومتطوعي الهلال الأحمر المصري، في مشهد يعكس قيم التطوع والتكافل والمسؤولية المجتمعية. وأشارت إلى أن هذه القافلة لا تقتصر على تقديم المساعدات العينية، بل تحمل رسالة تضامن ومحبة من المرأة المصرية إلى شقيقتها الفلسطينية، مؤكدة أن مصر، قيادةً وشعبًا ومؤسسات، ستظل داعمة للشعب الفلسطيني، ومتمنيةً أن يرفع الله المعاناة عن أهل فلسطين، معربةً عن تقديرها لجميع الجهات والشركاء والمتطوعين الذين أسهموا في خروج هذه المبادرة الإنسانية إلى النور.

كما صرح الاستاذ محمد الأتربي أن المشاركة في هذه المبادرة تأتي ضمن دعم البنك لجهد الدولة والتي تشمل الجهود الإغاثية، والتي تعكس قيم التضامن التي يتميز بها الشعب المصري، مضيفا أن المساهمة في مبادرة «من المرأة المصرية لشقيقتها الفلسطينية… سنبقى سندًا» تعكس التزام البنك بدوره المجتمعي وحرصه على المساهمة الفاعلة في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم جهود الدولة المصرية في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

كما أعرب باعتزازه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والهلال الأحمر المصري في هذه المبادرة، التي تعكس قوة الشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع من أجل تحقيق رسالة إنسانية نبيلة، ونثمن كافة الجهود المبذولة لدعم المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية، ودعم المبادرات الإنسانية، والمساهمة في تخفيف معاناة المرأة الفلسطينية والأسر المتضررة، تأكيدًا على الدور الوطني والإنساني الذي تضطلع به مؤسسات الدولة المصرية في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين.