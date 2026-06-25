القومي للمرأة يبحث مع معهد التخطيط القومي مستجدات استراتيجية تمكين المرأة 2030

عقدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اجتماعًا مع الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك في إطار متابعة العمل على استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. وبحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيس المجلس القومى للمرأة ، الدكتور ماجد عثمان وزير الأتصالات و تكنولوجيا المعلومات الأسبق وعضو المجلس ، إلى جانب كل من الدكتورة شيماء نعيم رئيس الأداره المركزية للشئون المالية و الادارة والموارد البشرية ، والأستاذة اسماء بغدادي مدير عام المكتب الفنى لرئيس المجلس ، والاستاذه الاء الشاعر من المكتب الفنى .

تناول الاجتماع مناقشة مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والوقوف على أبرز الفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ محاورها المختلفة، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الشامل للمرأة المصرية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما استعرض الجانبان آليات التنسيق والتعاون بين المجلس ومعهد التخطيط القومي، إلى جانب أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الوطنية والشركاء المعنيين لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية ذات الصلة بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

وأكدت المستشارة أمل عمار حرص المجلس القومي للمرأة على تعزيز الشراكات المؤسسية وتوحيد الجهود الوطنية لدعم قضايا المرأة، فيما أشاد الدكتور أشرف العربي بالتعاون المثمر مع المجلس، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات البحثية والتخطيطية في دعم تنفيذ الاستراتيجية وقياس أثرها على أرض الواقع.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتحديث ومتابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، بما يتواكب مع المتغيرات التنموية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.