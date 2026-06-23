المجلس القومي للمرأة يهنئ أماني الشريف لاختيارها ضمن قائمة "100 من الشخصيات الأفريقية البارزة"

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى الدكتورة أماني الشريف بمناسبة اختيارها ضمن قائمة “100 من الشخصيات الأفريقية البارزة”، والتي أصدرتها مبادرة She Achievers ومنصة The Business Executive الإعلامية الأفريقية، وذلك خلال مؤتمر وحفل جوائز القادة الأفارقة لعام 2026 الذي أُقيم بمدينة كيجالي في رواندا.

وقد أعربت المستشارة أمل عمار، عن خالص تهانيها للدكتورة أماني الشريف، مؤكدةً أن هذا التكريم يعد تقديرًا مستحقًا لمسيرتها المهنية الحافلة بالعطاء والإنجازات على المستوى الأفريقي، وإسهاماتها البارزة في مجالات القيادة والتعليم والتنمية، ودورها المؤثر في دعم تطوير المؤسسات وتنمية الموارد البشرية بالقارة الأفريقية، مضيفة أن هذا الاختيار يعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها المرأة المصرية على الساحة الإقليمية والدولية، ويؤكد قدرتها على الإسهام الفاعل في صياغة مستقبل التنمية في أفريقيا من خلال مواقعها القيادية والأكاديمية.