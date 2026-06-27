فرع القومي للمرأة بالقاهرة ينظم فعاليات «مطبخ المصرية» بحي دار السلام

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القاهرة فعاليات "مطبخ المصرية.. بايد بناتها "بحي دار السلام بالمحافظة ، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز قيم التكافل المجتمعي ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار حرص المجلس على ترسيخ قيم العطاء والعمل التطوعي، وتعزيز دور فروعه في خدمة المجتمع ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

وشملت الفعاليات إعداد وتوزيع الوجبات على الأسر المستحقة، بمشاركة الدكتورة أم كلثوم شلش، المقرر المناوب لفرع المجلس بالقاهرة، والمستشارة دلبر جويلي، ومروة الشريف، والدكتورة سميرة صالح، عضوات فرع المجلس بالمحافظة.