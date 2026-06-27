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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرع القومي للمرأة بالقاهرة ينظم فعاليات «مطبخ المصرية» بحي دار السلام

فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة ينظم فعاليات «مطبخ المصرية» بحي دار السلام
فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة ينظم فعاليات «مطبخ المصرية» بحي دار السلام
أمل مجدى

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القاهرة فعاليات "مطبخ المصرية.. بايد بناتها "بحي دار السلام بالمحافظة ، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز قيم التكافل المجتمعي ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار حرص المجلس على ترسيخ قيم العطاء والعمل التطوعي، وتعزيز دور فروعه في خدمة المجتمع ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

وشملت الفعاليات إعداد وتوزيع الوجبات على الأسر المستحقة، بمشاركة الدكتورة أم كلثوم شلش، المقرر المناوب لفرع المجلس بالقاهرة، والمستشارة دلبر جويلي، ومروة الشريف، والدكتورة سميرة صالح، عضوات فرع المجلس بالمحافظة.

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