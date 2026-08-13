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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عباس شومان يطمئن على صحة مفتي الجمهورية بعد عملية قسطرة في القلب

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد شحتة

نشر الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، منشور للاطمئنان على صحة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بعد إجراء عملية جراحية.

وكتب عباس شومان في منشور على فيس بوك: حمدالله على سلامة فضيلة المفتي، حيث أجرى عملية قسطرة أمس بنجاح، وهو بخير الحمدلله.

شيخ الأزهر يطمئن على صحة مفتي الجمهورية

كما أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا بالدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، للاطمئنان على صحته، عقب تعرضه لوعكة صحية استدعت إجراء قسطرة بالقلب، إلى جانب عدد من الفحوصات الطبية اللازمة، داعيًا المولى عز وجل أن يمنَّ عليه بتمام الصحة والعافية، وأن يعود إلى ممارسة مهامه وأعماله في أقرب وقت، وهو في كامل صحته وعافيته.

من جانبه، أعرب مفتي الجمهورية عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر، داعيًا الله تعالى أن يحفظ فضيلته، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديمه ذخرًا للإسلام والمسلمين.

مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد صحة الدكتور نظير عياد صحة مفتي الجمهورية شيخ الأزهر عباس شومان هيئة كبار العلماء

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