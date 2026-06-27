قومي للمرأة يهنئ السفيرة ندى دراز بإعادة انتخابها بلجنة “سيداو”

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، ونيابةً عن جميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إل السفيرة ندى دراز، عضوة المجلس، بمناسبة إعادة انتخابها لعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة، بعد حصولها على ١٤١ صوتًا، لتحتل المركز الثاني بين ٢١ مرشحة من مختلف دول العالم.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الكفاءات المصرية على الساحة الدولية، ويجسد الثقة الكبيرة في خبرات السفيرة ندى دراز وإسهاماتها المتميزة في دعم قضايا المرأة وتعزيز حقوقها.

وأضافت أن إعادة انتخاب السفيرة ندى دراز تمثل مصدر فخر لكل امرأة مصرية، ونموذجًا ملهمًا يعكس قدرة المرأة المصرية على تحقيق النجاحات في المحافل الدولية، كما يؤكد استمرار الحضور المصري الفاعل في المنظمات الأممية.

وأشادت رئيسة المجلس بالجهود التي بذلتها السفيرة ندى دراز خلال فترة عضويتها باللجنة، مؤكدة أن إعادة انتخابها تُعد تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب في الدفاع عن حقوق المرأة، وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز، متمنيةً لها دوام التوفيق ومواصلة تحقيق الإنجازات التي تسهم في دعم قضايا المرأة ورفع اسم مصر في المحافل الدولية