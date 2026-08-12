7 نباتات تتحمّل حرارة الشمس لبلكونة بيتك .. اختيارات مثالية للأجواء الحارة

إذا كانت شرفة المنزل تتعرض لأشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة المرتفعة لساعات طويلة، فلا داعي للقلق بشأن اختيار النباتات المناسبة، فهناك العديد من الأنواع التي تستطيع تحمل حرارة الشمس والتكيف مع الأجواء الحارة، بل إن بعضها يزدهر بشكل أفضل عند تعرضه للضوء المباشر.

نباتات تتحمل الشمس والحرارة للبلكونة

ويمكن اختيار مجموعة من نباتات البلكونة التي تتحمل الشمس والحرارة لإضفاء لمسة طبيعية مبهجة على المنزل، مع اختيار الأنواع التي تتناسب مع طبيعة المكان ودرجة تعرضه للشمس.

- الجهنمية:

تعد الجهنمية من أشهر النباتات المناسبة للشرفات والأماكن التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، إذ تتميز بقدرتها على تحمل الحرارة، إلى جانب أزهارها ذات الألوان الزاهية التي تتنوع بين الوردي والبنفسجي والأبيض والبرتقالي.

وتحتاج الجهنمية إلى ري معتدل، كما أن تعرضها لفترات طويلة من ضوء الشمس يساعدها على النمو والإزهار بشكل جيد.

نباتات تتحمل الشمس والحرارة للبلكونة

- إبرة الراعي «الجيرانيوم»:

تعتبر إبرة الراعي أو الجيرانيوم من النباتات المزهرة المناسبة للبلكونات المشمسة، خاصة لمن يرغبون في الحصول على أزهار ملونة لفترات طويلة.

وتتحمل درجات الحرارة المرتفعة، لكن من المهم ري النبات عندما تجف التربة، مع تجنب الإفراط في المياه.

نباتات تتحمل الشمس والحرارة للبلكونة

- اللافندر:

لا يتميز اللافندر بمظهره الجذاب وأزهاره المميزة فقط، وإنما يشتهر أيضًا برائحته العطرية الهادئة، ما يجعله خيارًا مناسبًا لتزيين الشرفة.

ويفضل اللافندر الأماكن التي تحصل على ضوء الشمس المباشر، إلى جانب التربة جيدة التصريف، كما أنه لا يحتاج إلى الري المتكرر مقارنة ببعض النباتات الأخرى.

نباتات تتحمل الشمس والحرارة للبلكونة

- الصبار والعصاريات:

إذا كنت تبحث عن نباتات تتحمل الحرارة والجفاف ولا تحتاج إلى عناية مستمرة، فإن الصبار والعصاريات من أفضل الخيارات.

وتتميز هذه النباتات بقدرتها على تحمل أشعة الشمس وقلة المياه، كما تتوافر بأشكال وأحجام مختلفة، وهو ما يجعلها مناسبة حتى للبلكونات والمساحات الصغيرة.

نباتات تتحمل الشمس والحرارة للبلكونة

- الياسمين البلدي:

يجمع الياسمين البلدي بين المظهر الجميل والرائحة العطرية المميزة، لذلك يمكن أن يكون إضافة رائعة إلى شرفة المنزل.

ويفضل الياسمين التعرض لأشعة الشمس المباشرة لعدة ساعات يوميًا، مع الحفاظ على ري منتظم دون الإفراط في المياه أو ترك التربة مشبعة بالماء.

نباتات تتحمل الشمس والحرارة للبلكونة

- الرجلة المزهرة «Portulaca»:

تعرف الرجلة المزهرة أيضًا باسم «ورد الشمس»، وهي من النباتات التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة بشكل جيد.

وتتميز بأزهار صغيرة ذات ألوان زاهية، من بينها الأصفر والبرتقالي والوردي والأحمر، كما أنها لا تحتاج إلى عناية معقدة، ما يجعلها مناسبة لمن يبحثون عن نباتات سهلة العناية للبلكونة.

نباتات تتحمل الشمس والحرارة للبلكونة

- إكليل الجبل «الروزماري»:

لا يقتصر استخدام إكليل الجبل أو الروزماري على الطهي فقط، إذ يمكن زراعته في الشرفة والاستفادة من شكله ورائحته المميزة.

ويتحمل الروزماري أشعة الشمس المباشرة ويفضل التربة جيدة التصريف، مع توفير ري معتدل وتجنب زيادة كمية المياه.

نباتات تتحمل الشمس والحرارة للبلكونة

كيف تختارين نباتات البلكونة المناسبة؟

قبل شراء نباتات للبلكونة المشمسة، من المهم معرفة عدد ساعات تعرض الشرفة لأشعة الشمس، بالإضافة إلى اختيار أصص تحتوي على فتحات جيدة لتصريف المياه.

كما يفضل اختيار النباتات التي تتناسب مع درجة الحرارة في المنطقة، وعدم الإفراط في الري، خاصة مع النباتات التي تتحمل الجفاف مثل الصبار والعصاريات واللافندر.

وتساعد هذه الاختيارات على تحويل البلكونة إلى مساحة خضراء جميلة، دون الحاجة إلى قضاء وقت طويل في العناية بالنباتات.