المجلس القومي للمرأة ينظم برنامجًا تدريبيًا في ريادة الأعمال للسيدات بالفيوم

نظم المجلس القومى للمرأة برنامجًا تدريبيًا في مجال ريادة الأعمال للسيدات بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن برنامج "رابحة" الذي يستهدف دعم وتأهيل رائدات الأعمال وصاحبات المشروعات.

ركز البرنامج على تنمية مهارات المشاركات في مجالات ريادة الأعمال، وإعداد خطط الأعمال، والإدارة المالية، والتسويق، إلى جانب تطوير المهارات الشخصية.

ويتميز البرنامج باستمرار الدعم للمشاركات بعد انتهاء التدريب، من خلال تقديم الإرشاد الفني وربطهن بحاضنات الأعمال والجهات الداعمة، بما يسهم في توسيع نطاق مشروعاتهن، في إطار رؤية المجلس القومي للمرأة لزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال النسائية.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج يُنفذ بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومركز ريادة الأعمال والابتكار أنسي ساويرس بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالشراكة مع حكومة كندا.