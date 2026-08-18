عراقجي ينفي ضرب كردستان.. والزيدي يأمر بلجنة تحقيق في الهجوم على مكتب بارزاني

أكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، على التحقيق في هجوم بالطيران المسيّر على إقليم كردستان العراق.

ونفت إيران عن نفسها شبهة الهجوم، في الوقت الذي اتهمت فيه السلطات الكردية إيران بالوقوف خلف الهجوم.

مكتب مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير الاستخبارات

تعرض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ، ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية (باراستن) في أربيل ، ليلة أمس الاثنين لهجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين من طراز "حديد-110″، بحسب ما قالت السلطات المحلية.

إيران ترفض الإدعاءات



من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، عن استغرابه من وقوع الاعتداء، وقال إنه لا تتوافر لديه معلومات تفيد بانطلاق الهجمات من الأراضي الإيرانية.

وأكد رفض بلاده لكل ما من شأنه تأجيج التصعيد وزعزعة الاستقرار، ووعد بإصدار بيان رسمي يوضح موقف الحكومة الإيرانية من الحادث.

بارزاني

من جهته، قال بارزاني في منشور على منصة إكس: "تعرض مكتبي الشخصي ومقر إقامة رئيس وكالة (باراستن) اليوم لهجمات إيرانية بطائرات مسيّرة"، معتبرا أن "هذه الاعتداءات المتهورة وغير المقبولة تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الإقليم واستقراره".

وفي وقت لاحق الاثنين، وجّه الزيدي "بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى كشف مصادر ومنطلقات الاعتداء، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت، والكشف عن كل ملابسات الاعتداء والجهات التي تقف وراءه"، حسبما جاء في بيان لمكتبه.

وفي بغداد، بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاعتداء الذي استهدف مقر إقامة مسرور بارزاني ومكتبه الشخصي بطائرات مسيّرة من نوع "حديد-110".

وقال حسين إن الاستهدافات السابقة كانت تبرَّر من الجانب الإيراني بوجود أحزاب أو فصائل إيرانية معارضة في الإقليم، لكن الاعتداء الأخير استهدف مباشرة مقر رئيس حكومة الإقليم، معتبرا ذلك "سابقة خطيرة" تعمل على زيادة التوتر في المنطقة.