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علامات ضربة الشمس قبل فقدان الوعي .. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علامات ضربة الشمس قبل فقدان الوعي .. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها

علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
أسماء عبد الحفيظ

تُعد ضربة الشمس من أخطر المشكلات الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وقد تتطور بسرعة وتصبح حالة طارئة تهدد الحياة إذا لم يحصل المصاب على الرعاية اللازمة. والخطأ الشائع هو الاعتقاد بأن ضربة الشمس تبدأ فقط عند فقدان الوعي، بينما قد تظهر قبل ذلك علامات وأعراض تستدعي التدخل الفوري.

وتحدث ضربة الشمس عندما يفقد الجسم قدرته على تنظيم درجة حرارته، ما يؤدي إلى ارتفاع شديد في حرارة الجسم وتأثر وظائف المخ وأعضاء أخرى.

علامات ضربة الشمس قبل فقدان الوعي

علامات ضربة الشمس قبل فقدان الوعي 

1- ارتفاع شديد في حرارة الجسم

من أبرز العلامات ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى نحو 40 درجة مئوية أو أكثر. وقد تكون البشرة ساخنة، ولا يشترط أن يكون المصاب يتعرق بشكل واضح.

2- صداع شديد ومفاجئ

قد يبدأ المصاب بالشعور بصداع قوي، خاصة مع التعرض المستمر للشمس أو الحرارة المرتفعة، وقد يصاحبه دوار وإرهاق شديد.

3- الدوخة واضطراب التوازن

الشعور بالدوخة أو عدم القدرة على المشي بصورة طبيعية قد يكون من علامات تأثر الجسم بالحرارة الشديدة، ويحتاج إلى التعامل معه بجدية.

4- الغثيان والقيء

قد تظهر أعراض مثل الغثيان أو القيء مع ارتفاع حرارة الجسم، خصوصًا عندما تتطور الحالة ويبدأ الجسم في فقدان قدرته على التعامل مع الحرارة.

5- الارتباك وصعوبة التركيز

أوضح خبراء الصحة أن تغير الحالة العقلية أو السلوك من العلامات المهمة لضربة الشمس. فقد يصبح الشخص مشوشًا، أو يجد صعوبة في الكلام أو التركيز، أو يتصرف بطريقة غير معتادة.

6- سرعة ضربات القلب والتنفس

مع ارتفاع حرارة الجسم، قد تزداد سرعة ضربات القلب والتنفس، وقد يشعر المصاب بضعف شديد أو عدم القدرة على بذل أي مجهود.

7- التشنجات أو فقدان الوعي

في الحالات المتقدمة، قد تحدث تشنجات أو يفقد المصاب وعيه. وهذه مرحلة خطيرة للغاية ولا ينبغي انتظار الوصول إليها قبل طلب المساعدة الطبية.

ماذا تفعل عند الاشتباه في ضربة الشمس؟

إذا ظهرت علامات ضربة الشمس، يجب طلب الإسعاف أو الحصول على المساعدة الطبية الطارئة فورًا، مع نقل المصاب إلى مكان بارد أو مظلل وإزالة الملابس الزائدة ومحاولة تبريد الجسم سريعًا باستخدام الماء البارد أو الكمادات الباردة على مناطق مناسبة من الجسم.

ولا ينبغي إعطاء الشخص أي شيء عن طريق الفم إذا كان مشوشًا أو فاقدًا للوعي أو غير قادر على البلع، لتجنب الاختناق.

هل التعرق ينفي الإصابة بضربة الشمس؟

لا، فوجود التعرق لا يستبعد ضربة الشمس. وقد يختلف التعرق حسب الحالة والظروف، لذلك لا ينبغي الاعتماد على وجود العرق أو غيابه وحده للحكم على خطورة الحالة.

كيف تحمي نفسك من ضربة الشمس؟

للوقاية من ضربة الشمس في الصيف، يُنصح بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال أشد ساعات الحرارة، وارتداء ملابس خفيفة تسمح بمرور الهواء، وشرب السوائل بانتظام، وتجنب المجهود البدني الشديد في الأجواء شديدة الحرارة.

كما يجب الانتباه بشكل خاص إلى الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعملون أو يمارسون الرياضة في أماكن شديدة الحرارة.

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علامات ضربة الشمس قبل فقدان الوعي .. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها

علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها

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