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بقوة 5.7 ريختر.. زلزال يضرب سواحل ولاية تشياباس المكسيكية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بقوة 5.7 ريختر.. زلزال يضرب سواحل ولاية تشياباس المكسيكية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل ولاية تشياباس جنوبي المكسيك، وفقًا لبيانات المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وسجلت الهزة الأرضية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، في منطقة تقع قبالة الساحل الجنوبي للمكسيك، فيما لم تتضمن البيانات الأولية المتاحة معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وأوضح المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع عند الساعة 05:02:32 بتوقيت جرينتش، مشيرًا إلى أن مركز الهزة كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وحدد المركز موقع الزلزال على مسافة تقارب 122 كيلومترًا جنوب غرب مدينة تاباتشولا، الواقعة في ولاية تشياباس بالقرب من الحدود المكسيكية مع جواتيمالا.

زلزال المكسيك الهزة الأرضية المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل

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