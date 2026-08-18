قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقوة 5.7 ريختر.. زلزال يضرب سواحل ولاية تشياباس المكسيكية
وزيرة الإسكان تبحث مقترحات إدارة حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة
احتفالًا بالمولد النبوي.. «الأعلى للشئون الإسلامية» يعقد عدة مجالس حديثية بمسجد الحسين
بدون صفارات إنذار.. جيش الاحتلال يطلق صاروخا اعتراضيا باتجاه هدفا وهميا في زرعيت
إعلام عبري: إصابة 6 عمال بانفجار جسم مجهول قرب مستوطنة المطلة
عراقجي ينفي ضرب كردستان.. والزيدي يأمر بلجنة تحقيق في الهجوم على مكتب بارزاني
أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين
بعد توجيهات الرئيس.. إجراءات حاسمة لتنفيذ أحكام النفقة ومواجهة الممتنعين عن السداد
علامات ضربة الشمس قبل فقدان الوعي .. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
رسامة 55 شمّاسًا جديدًا بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالزقازيق | صور
زلزال شديد يضرب سومطرة غربي إندونيسيا بقوة 6.1 درجة
نشوى مصطفى تشيد بأخلاق شريف مدكور: قلبه مليان نور ومحبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2026.. واستعدادات مكثفة لضمان انتظام اللجان

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني
عبد الرحمن محمد

انطلقت منذ قليل امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2026 / 2027، وسط استعدادات مكثفة من المناطق الأزهرية لضمان انتظام أعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال أداء الاختبارات.

ويؤدي طلاب القسم العلمي في أول أيام الامتحانات مادتي الرياضيات التطبيقية والقرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي مادتي اللغة الأجنبية الأولى والحديث.

 

لجان الثانوية الأزهرية

وتُجرى الامتحانات في 334 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في أعمالها 12 ألفًا و717 ملاحظًا، مع متابعة انتظام سير الامتحانات والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال اللجان.

وتستمر امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية حتى الخميس 27 أغسطس 2026، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي في ختام الامتحانات مادة الأحياء. 

بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي مادة التفسير، لتختتم بذلك أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

امتحانات الدور الثاني الثانوية الأزهرية المناطق الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

بيزيرا

الزمالك يحبط محاولة خوان بيزيرا لفسخ عقده .. تفاصيل جديدة

الزمالك

مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

بيزيرا

تحرك جديد من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا من الزمالك

مصطفى كامل

بعد أنباء إصابته بالساحل.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

الغندور وحمزة

ما شفتوش .. تعليق غير متوقع من خالد الغندور بعد تألق حمزة عبد الكريم مع برشلونة

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اكرم توفيق

قلب حديد.. رضا شحاتة: أكرم توفيق لاعب مهم جدًا.. ووجوده بيشعل الحماس في الأهلي

بالصور

علامات ضربة الشمس قبل فقدان الوعي .. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها

علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها

تشنج الساق أثناء النوم.. نقص عنصر غذائي أم مشكلة أخرى؟

تشنج الساق
تشنج الساق
تشنج الساق

ضربة جديدة لخطط تسلا.. نيفادا تقلص أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

بريطانيا تراجع خطة السيارات الكهربائية.. 4 سيناريوهات حتى 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد