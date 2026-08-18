انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2026.. واستعدادات مكثفة لضمان انتظام اللجان

انطلقت منذ قليل امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2026 / 2027، وسط استعدادات مكثفة من المناطق الأزهرية لضمان انتظام أعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال أداء الاختبارات.

ويؤدي طلاب القسم العلمي في أول أيام الامتحانات مادتي الرياضيات التطبيقية والقرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي مادتي اللغة الأجنبية الأولى والحديث.

لجان الثانوية الأزهرية

وتُجرى الامتحانات في 334 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في أعمالها 12 ألفًا و717 ملاحظًا، مع متابعة انتظام سير الامتحانات والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال اللجان.

وتستمر امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية حتى الخميس 27 أغسطس 2026، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي في ختام الامتحانات مادة الأحياء.

بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي مادة التفسير، لتختتم بذلك أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.