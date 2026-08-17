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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأزهر يعلن الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مواهب وقدرات» للوافدين والأجانب

الأزهر يعلن الفائزين في الموسم الخامس
الأزهر يعلن الفائزين في الموسم الخامس
عبد الرحمن محمد

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف أسماء الفائزين في الموسم الخامس من المسابقة العالمية للوافدين والأجانب «مواهب وقدرات»، التي أقيمت هذا العام تحت شعار «عطاء يتجدد»، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، ومتابعة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيسة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

وشهدت النسخة الخامسة من المسابقة مشاركة واسعة من الطلاب الوافدين والأجانب في مختلف المراحل التعليمية، بداية من التعليم ما قبل الجامعي، مرورًا بالتعليم الجامعي، وصولًا إلى طلاب الدراسات العليا، حيث قدم المشاركون أعمالًا ومشاركات عكست تنوعًا كبيرًا في المواهب والقدرات، إلى جانب مستويات لافتة من الإبداع والابتكار والتميز.

وتنوعت مجالات المنافسة خلال الموسم الحالي، بما أتاح للطلاب المشاركين فرصة لإظهار مواهبهم ومهاراتهم في أكثر من مجال، وأكد في الوقت نفسه ما يمتلكه الطلاب الوافدون والأجانب من طاقات وقدرات تستحق الرعاية والدعم والتشجيع.

وتولت لجان تحكيم متخصصة فحص وتقييم الأعمال المقدمة من المشاركين، وفق مجموعة من المعايير الدقيقة، بهدف اختيار الفائزين في مختلف محاور المسابقة، مع التأكيد على تطبيق أعلى درجات العدالة والشفافية خلال عمليات التقييم، بما يضمن منح الفرصة للمتميزين والأكثر استحقاقًا للتكريم.

وأكدت  الدكتورة نهلة الصعيدي أن مسابقة «مواهب وقدرات» تعد من المبادرات المهمة التي يحرص مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب على تنظيمها، بهدف اكتشاف المواهب والطاقات الواعدة بين الطلاب، والعمل على توفير بيئة مناسبة تساعدهم على تطوير قدراتهم وإظهار إمكاناتهم.

 شعار الموسم الخامس «عطاء يتجدد»

وأوضحت أن المسابقة تمنح الطلاب الوافدين والأجانب مساحة للتعبير عن أفكارهم ومهاراتهم وإبداعاتهم، بما يساعد على صقل مواهبهم، ويعزز ثقتهم بقدراتهم، ويفتح أمامهم فرصًا أوسع لتحقيق النجاح والتميز، إلى جانب دعم دورهم الإيجابي والمثمر داخل مجتمعاتهم.

وأشارت إلى أن شعار الموسم الخامس «عطاء يتجدد» يعبر عن استمرار رسالة الأزهر الشريف في رعاية الطلاب الوافدين والأجانب، وتجدد جهوده في اكتشاف الموهوبين والمتميزين، والعمل على دعمهم وتهيئة الفرص التي تمكنهم من مواصلة طريق النجاح والإبداع.

ويؤكد اختيار هذا الشعار كذلك حرص الأزهر على استمرار دوره في رعاية الطلاب القادمين من مختلف دول العالم، وتوفير البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير قدراتهم العلمية والثقافية والإبداعية، بما يرسخ مكانتهم ويدعم مشاركتهم الإيجابية في مجتمعاتهم المختلفة.

وطالب مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب الطلاب الفائزين بسرعة التوجه إلى مقر المركز لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالفوز والتكريم، مع ضرورة إحضار جواز السفر وصورة منه عند الحضور.

وأوضح المركز أن استقبال الطلاب الفائزين واستكمال الإجراءات سيكون يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك لاستكمال الملفات الخاصة بالفوز والتكريم وفق الإجراءات المحددة.

وتأتي المسابقة ضمن جهود مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف في اكتشاف ورعاية المواهب، وتشجيع الطلاب على مواصلة الإبداع والابتكار، إلى جانب توفير بيئة تعليمية داعمة تساعدهم على الاستفادة من قدراتهم، بما يعكس اهتمام الأزهر بالطلاب الوافدين والأجانب ودوره في رعايتهم خلال مختلف مراحل مسيرتهم التعليمية.

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