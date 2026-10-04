وصول الرئيس السيسي للمشاركة في أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام

وصل، قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك اليوم، الأحد، في أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة.

قمة العلمين التشاورية

كما يشارك الرئيس في قمة العلمين التشاورية التي تجمع قادة كل من مصر وإريتريا والسودان والصومال، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

