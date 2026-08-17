180 يوم دراسة.. تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد بجامعة الأزهر

اعتمدت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026 /2027م الذي سينطلق يوم السبت، الموافق 19 سبتمبر 2026، لتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، وتنتهي يوم الخميس 31 ديسمبر 2026

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بجامعة الأزهر يوم السبت 2 يناير 2027، مع عدم عقد امتحانات يوم 7 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 21 يناير 2027م، وتبدأ إجازة منتصف العام من السبت 23 يناير 2027 إلى الخميس 4 فبراير 2027.

الخريطة الزمنية للدراسة بجامعة الأزهر

كما ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 فبراير 2027 ويستمر لمدة 15 أسبوعًا، وينتهي يوم الخميس 20 مايو 2027، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2027 بما يتماشى مع طبيعة الدراسة والامتحانات في كل كلية، وتبدأ امتحانات التصفية للعام الجامعي 2026 /2027 في 4 سبتمبر 2027

ووفقا لهذا البيان والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بجامعة الأزهر، فإن أيام الدراسة الفعلية تبلغ 180 يوم، 90 منها للفصل الدراسي الأول و90 للفصل الدراسي الثاني.