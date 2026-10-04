وزير الخارجية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي ويوقعان اتفاق إنشاء اللجنة العليا المشتركة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ٣ أكتوبر، رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى العلمين أفريقيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أشاد بعمق العلاقات المصرية–الجنوب أفريقية، مؤكداً التطلع للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس سيريل رامافوزا بترفيع العلاقات بين الجانبين، مثمناً تدشين مجلس الأعمال المصري–الجنوب أفريقي باعتباره آلية مهمة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال ودفع المشروعات المشتركة، مؤكداً أهمية تكثيف التعاون بين شركات البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والصناعة، بما يسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة ودعم التكامل الاقتصادي بالقارة

كما تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان ومنطقة القرن الأفريقي والقضية الفلسطينية، وليبيا، ومنطقة الساحل، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وجنوب أفريقيا في المحافل الإقليمية والدولية، ودعم جهود السلم والأمن والتنمية في القارة، وتبادل دعم الترشيحات، فضلاً عن استمرار التنسيق في إطار مجموعة البريكس بما يدعم أهدافها في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.

وعقب اللقاء، وقع الوزيران على اتفاق إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة مختلف مساراته، ودفع تنفيذ ما يتم التوافق عليه في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، واتفقا على عقد أول جلسة لمجلس الأعمال خلال الزيارة المرتقبة للسيد الوزير إلى جنوب أفريقيا اتساقاً مع اتفاقية ترفيع العلاقات التي تم توقيعها.