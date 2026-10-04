قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل.. الرئيس السيسي يشارك في القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي بالعلمين
مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والورش في التوقيت الشتوي 2026
مصر وغينيا الاستوائية تعززان التعاون.. مذكرات تفاهم في الزراعة والثقافة والسياحة والاستزراع السمكي
وصول الرئيس السيسي للمشاركة في أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام
وزير الخارجية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي ويوقعان اتفاق إنشاء اللجنة العليا المشتركة
عايزة فلوس.. تجديد حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء
زيارة مفاجئة إلى كييف.. ميرتس يعلن دعما ألمانيا جديدا لأوكرانيا
«حتحوت»: ياسر إبراهيم جاهز طبيًا لمُواجهة الزمالك .. والقرار في يد «عموتة»
8 ممرات لوجستية و31 ألف كم طُرق.. تفاصيل المشروعات القومية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول أفريقيا
بعد السقوط أمام المغرب.. نقطة واحدة تفصل منتخب مصر للشباب عن أمم أفريقيا
سعر الدولار يتجاوز 52 جنيهًا.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه
محمد متولي يكشف مفاجآت قضايا الزمالك: الأزمة المالية وراء 3/4 النزاعات.. وكل اللي في إيدنا كان التأجيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي ويوقعان اتفاق إنشاء اللجنة العليا المشتركة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ٣ أكتوبر،  رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى العلمين أفريقيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أشاد بعمق العلاقات المصرية–الجنوب أفريقية، مؤكداً التطلع للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس سيريل رامافوزا بترفيع العلاقات بين الجانبين، مثمناً تدشين مجلس الأعمال المصري–الجنوب أفريقي باعتباره آلية مهمة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال ودفع المشروعات المشتركة، مؤكداً أهمية تكثيف التعاون بين شركات البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والصناعة، بما يسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة ودعم التكامل الاقتصادي بالقارة

كما تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان ومنطقة القرن الأفريقي والقضية الفلسطينية، وليبيا، ومنطقة الساحل، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وجنوب أفريقيا في المحافل الإقليمية والدولية، ودعم جهود السلم والأمن والتنمية في القارة، وتبادل دعم الترشيحات، فضلاً عن استمرار التنسيق في إطار مجموعة البريكس بما يدعم أهدافها في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.

وعقب اللقاء، وقع الوزيران على اتفاق إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة مختلف مساراته، ودفع تنفيذ ما يتم التوافق عليه في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، واتفقا على عقد أول جلسة لمجلس الأعمال خلال الزيارة المرتقبة للسيد الوزير إلى جنوب أفريقيا اتساقاً مع اتفاقية ترفيع العلاقات التي تم توقيعها.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي رونالد لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا منتدى العلمين أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

الزمالك

أزمة الزمالك.. مسئولون سابقون يخضعون للتحقيق وعضو مجلس يرد 1.8 مليون جنيه

رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار "جاية جاية" وقد تصل إلى 15%

رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار مسألة وقت وتصل إلى 15%

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم.. شاهد

ترشيحاتنا

صلاة القداس الإلهي

مطران الكنيسة اللاتينية يترأس قداس عيد القديسة تريزا الطفل يسوع والوجه الأقدس بكنيستها بشبرا

صوت الطبيب البيطري يصل الفيوم وبني سويف

من المحافظات إلى «النواب» .. خطة جديدة لتطوير مهنة الطب البيطري وزيادة المعاشات

نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يشهد ختام النشاط الصيفي لجامعيي كنائس وسط القاهرة

بالصور

شياكة لافتة.. روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجي في أحدث إطلالة

روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة

قبل فوات الأوان.. جمال شعبان يوجه 10 وصايا لحماية نفسك من الجلطات

الجلطات
الجلطات
الجلطات

بالأسود القصير.. نيكول سابا تجمع بين الأناقة والأنوثة

نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه
نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه
نيكول سابا تجمع بين الأناقه والأنوثه

فستان لافت.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد