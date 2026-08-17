شيخ الأزهر لسفير الصومال: مستعدون لزيادة الدعم العلمي والدعوي لبلادكم

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، سعادة السفير علي عبدي آوراي، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تربط الأزهر والشعب الصومالي، مشيرًا إلى أن كثيرًا من علماء الصومال تلقوا تعليمهم في رحاب الأزهر الشريف، وأن الأزهر يوفد حاليًا 59 مبعوثًا أزهريًا إلى الصومال لنشر المنهج الأزهري وتعزيز قيم الوسطية.

وأكد فضيلته استعداد الأزهر لزيادة الدعم العلمي والدعوي للصومال، واستضافة المزيد من الأئمة الصوماليين للتدريب والتأهيل في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بما يلبي احتياجات المجتمع الصومالي.

ووجَّه بدراسة زيادة أعداد المبعوثين الأزهريين إلى الصومال في مختلف تخصصات العلوم الشرعية واللغة العربية، وفقًا لاحتياجات الجانب الصومالي.

من جانبه، أعرب السفير الصومالي عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقدير بلاده لما يقدمه الأزهر من دعم علمي ودعوي للصومال، وما يقوم به من جهود كبيرة في دعم الشعوب الإفريقية، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من خبرات الأزهر في تأهيل الأئمة والدعاة، وتعزيز الاستفادة من منهج الأزهر الوسطي في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الإيجابي، وتلبية احتياجات المجتمع الصومالي من الكوادر العلمية والدعوية القادرة على التعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة.