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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

استغرق 9 سنوات ونصف.. الدكتور محمد أبو موسى ينتهي من شرح دلائل الإعجاز بالجامع الأزهر

محمد أبو موسى ينتهي من شرح دلائل الإعجاز بالجامع الأزهر
محمد أبو موسى ينتهي من شرح دلائل الإعجاز بالجامع الأزهر
محمد شحتة

فرغ الدكتور محمد أبو موسى، عضو هيئة كبار العلماء، من شرح «الرسالة الشافية في الإعجاز» للإمام عبد القاهر الجرجاني، الملحقة بكتابه «دلائل الإعجاز»، اليوم الأحد، في الجامع الأزهر الشريف.

وكان الدكتور محمد أبو موسى، قد شرع في شرح «دلائل الإعجاز» يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2016، واستغرق شرحه 276 مجلسًا أسبوعيًّا، قبل أن ينتقل إلى شرح «الرسالة الشافية».

ويُخصِّص الدكتور محمد أبو موسى،، بدءًا من الأحد المقبل، مجلسين أو ثلاثة؛ للحديث عن الكتب المؤسِّسة للعلوم في تاريخ الأمة، وهكذا تتصل مجالس العلم في رحاب الأزهر؛ ينتهي شرحٌ، وتبدأ رحلةٌ جديدة مع الكتب المؤسِّسة للعلوم.

الجامع الأزهر يختتم شرح كتاب الإقناع

كما اختتم الجامع الأزهر الشريف الأربعاء الماضي، مجالس شرح كتاب «الإقناع» للإمام الخطيب الشربيني، في رحلة علمية امتدت نحو 6 سنوات من العطاء العلمي المتصل.

جاء ذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور نخبة من العلماء وجمع من طلاب العلم ومحبي مجالس العلماء.

وتولى شرح الكتاب فضيلة الشيخ عبد العزيز الشهاوي، الذي واصل خلال هذه السنوات تدريس الكتاب وبيان مسائله لطلاب العلم بالجامع الأزهر الشريف، وصولًا إلى ختام المجالس ومنح الحاضرين الإجازة العامة. 

الأزهر الجامع الأزهر هيئة كبار العلماء محمد أبو موسى دلائل الإعجاز

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