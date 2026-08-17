قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل عميد نواب سوهاج محمد عبد الرحمن هلالي عن 84 عامًا
بعد توجيهات الرئيس السيسي .. موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وزير التعليم : ضبطنا حالات مخالفات فردية جارٍ التحقق منها والتعامل معها بحسم
الخرباوي : جماعة الإخوان الإرهابية ذئاب جائعة بلا دين أو خلق
اتصال سري مع كيم .. تصريح مفاجئ من ترامب قبل المناورات العسكرية على حدود كوريا الشمالية
ترخيص ونسب ومهن محظورة .. لماذا شدد قانون العمل قواعد تشغيل الأجانب في مصر؟
ارتفاع اليورو وتراجع الدولار والريال .. تحركات في أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
مهاجم كالياري الإيطالي يدخل العناية المركزة
ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه الشاب رسميا.. تفاصيل
وزير التعليم: إلغاء الفترة المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول العام الدراسي 2027/ 2028
بعد قرار التموين الجديد .. كيف تغيرت تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم؟
300 ألف جنيه مكافأة.. أوقاف القاهرة تحصد لقب الموسم الثاني من دوري الأئمة النجباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط ينهي معاناة مريضة تعاني من اعوجاج بالعمود الفقري

اعوجاج بالعمود الفقري
اعوجاج بالعمود الفقري
محمد شحتة

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط في عمل جراحة دقيقة لتصحيح اعوجاج وتشوه شديد بالعمود الفقري لمريضة كانت تُعاني من عدم القدرة على الحركة والمشي.

مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط ينهي معاناة مريضة تعاني من اعوجاج بالعمود الفقري

وكان قد استقبل مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط الحالة بعد تدخل جراحي خارج المستشفى، إلا أنها استمرت في المعاناة، وتم إجراء تقييم طبي شامل ودقيق، مع دراسة الأشعة والفحوصات السابقة والحالية، ووضع خطة علاجية وجراحية دقيقة تتناسب مع طبيعة الحالة ودرجة التشوه، وبدعم من إدارة المستشفى تقرر التدخل الجراحي؛ حيث أجريت العملية بنجاح داخل قسم جراحة العظام، وأسفرت عن تصحيح الاعوجاج، وتحسن الحالة بصورة ملحوظة.

وضم الفريق الطبي الذي ترأسه الدكتور صلاح السنوسي كلًّا من: الدكتور محمد موسى، والدكتور محمد عبد النبي، ومن الأطباء المقيمين: محمد أسامة حمدي، وعبد العزيز يوسف، ومن التخدير: الدكتور أحمد الديب، ومن التمريض: منة حامد، وأحمد سيد.

من جانبه، وجه الدكتور إبراهيم شعلان، عميد الكلية رئيس مجلس إدارة المستشفى، خالص الشكر والتقدير إلى الفريق الطبي القائم على إجراء الجراحة، مشيدًا بكفاءتهم العلمية والعملية وما بذلوه من جهد في التعامل مع الحالة.

كما تقدم «شعلان» بالشكر إلى الدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم جراحة العظام؛ لمتابعته ودعمه الفني للحالة، وإلى الدكتور شريف مطاوع، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد بهاء خضراوي، مدير الشئون العلاجية، والدكتور بهاء الدين محمد، مدير قسم الإصابات والطوارئ، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط وقدرتها على التعامل مع أصعب الحالات وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

ويأتي هذا المنجز الطبي ضمن سلسلة من الإنجازات التي تحققها مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط تحت رعاية الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة.
 

مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط ينهي معاناة مريضة تعاني من اعوجاج بالعمود الفقري مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط جامعة الأزهر الأزهر معاناة مريضة تعاني من اعوجاج بالعمود الفقري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

فورمولا إي

لأول مرة.. السعودية تحصد جائزة أفضل دولة مستضيفة من فورمولا إي

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة

بعد وفاة الفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل مرضه الساعات الأخيرة

سلوى خطاب تثير الجدل بعمليات تجميل الوجه والرقبة

سلوى خطاب تثير الجدل.. تداول صور لها بعد عمليات تجميل في الوجه والرقبة

بالصور

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير عن 36 عامًا.. تفاصيل الساعات الأخيرة

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.

أسعار بيجو 301 ‏المستعملة في مصر

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

لأول مرة.. السعودية تحصد جائزة أفضل دولة مستضيفة من فورمولا إي

فورمولا إي
فورمولا إي
فورمولا إي

في زفافها مع رونالدو .. جورجينا ترتدي مجوهرات بـ75 مليون دولار

في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد