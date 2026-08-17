نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط في عمل جراحة دقيقة لتصحيح اعوجاج وتشوه شديد بالعمود الفقري لمريضة كانت تُعاني من عدم القدرة على الحركة والمشي.

مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط ينهي معاناة مريضة تعاني من اعوجاج بالعمود الفقري

وكان قد استقبل مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط الحالة بعد تدخل جراحي خارج المستشفى، إلا أنها استمرت في المعاناة، وتم إجراء تقييم طبي شامل ودقيق، مع دراسة الأشعة والفحوصات السابقة والحالية، ووضع خطة علاجية وجراحية دقيقة تتناسب مع طبيعة الحالة ودرجة التشوه، وبدعم من إدارة المستشفى تقرر التدخل الجراحي؛ حيث أجريت العملية بنجاح داخل قسم جراحة العظام، وأسفرت عن تصحيح الاعوجاج، وتحسن الحالة بصورة ملحوظة.

وضم الفريق الطبي الذي ترأسه الدكتور صلاح السنوسي كلًّا من: الدكتور محمد موسى، والدكتور محمد عبد النبي، ومن الأطباء المقيمين: محمد أسامة حمدي، وعبد العزيز يوسف، ومن التخدير: الدكتور أحمد الديب، ومن التمريض: منة حامد، وأحمد سيد.

من جانبه، وجه الدكتور إبراهيم شعلان، عميد الكلية رئيس مجلس إدارة المستشفى، خالص الشكر والتقدير إلى الفريق الطبي القائم على إجراء الجراحة، مشيدًا بكفاءتهم العلمية والعملية وما بذلوه من جهد في التعامل مع الحالة.

كما تقدم «شعلان» بالشكر إلى الدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم جراحة العظام؛ لمتابعته ودعمه الفني للحالة، وإلى الدكتور شريف مطاوع، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد بهاء خضراوي، مدير الشئون العلاجية، والدكتور بهاء الدين محمد، مدير قسم الإصابات والطوارئ، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط وقدرتها على التعامل مع أصعب الحالات وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

ويأتي هذا المنجز الطبي ضمن سلسلة من الإنجازات التي تحققها مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط تحت رعاية الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة.

