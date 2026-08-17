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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد وفاتها في حادث.. جامعة الأزهر تنعي الطالبة مريم مصطفى بكلية التجارة

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

نعى المركز الإعلامي لفرع البنات بجامعة الأزهر، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، الطالبة مريم مصطفى عبد الباسط، بالفرقة الثانية، شعبة عربي، بكلية التجارة بنات بالقاهرة، والتي وافتها المنية إثر حادث أليم، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.

جامعة الأزهر تنعي الطالبة مريم مصطفى بكلية التجارة

وتقدم المركز الإعلامي بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالبة الفقيدة، وإلى إدارة كلية التجارة بنات بالقاهرة، وزميلاتها. 

ودعوا الله تعالى أن يربط على قلوب أهلها وذويها، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

تكليف عبير محمود مجاهد بتسيير أعمال عميد كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف

يذكر أن الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، أصدر قرارًا بتكليف الدكتورة عبير محمود مجاهد، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بنات جامعة الأزهر الشريف بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، بتسيير أعمال عميدة الكلية.

وتتقدم جامعة الأزهر الشريف، برئاسة الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، بالتهنئة والدعاء لها بالتوفيق والسداد، ورفع راية كلية التجارة بجامعة الأزهر في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

المركز الإعلامي لفرع البنات بجامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر جامعة الأزهر تنعي الطالبة مريم مصطفى بكلية التجارة الطالبة مريم مصطفى

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