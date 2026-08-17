تعيين عبير محمود مجاهد عميدا لكلية التجارة بنات بجامعة الأزهر بتفهنا الأشراف

أصدر الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة عبير محمود مجاهد، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بنات جامعة الأزهر الشريف بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، بتسيير أعمال عميدة الكلية.

تكليف عبير محمود مجاهد بتسيير أعمال عميد كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف

وتتقدم جامعة الأزهر الشريف، برئاسة الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، بالتهنئة والدعاء لها بالتوفيق والسداد، ورفع راية كلية التجارة بجامعة الأزهر في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.