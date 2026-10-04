من بينهم طفل.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق بلقاس – المنصورة

أصيب 5 أشخاص، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة «بيجو» على طريق بلقاس، بعد محطة بنزين عمار، في الاتجاه المؤدي إلى المنصورة بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بالحادث، انتقل ضباط المباحث وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

أمين فتحي الأسمر، 63 عاما ، مقيم فارسكور – دمياط: جرح قطعي بالحاجب الأيمن بطول 2 سم وهناء السيد محمد، 26 عاما مقيم ، نشا – نبروه: اشتباه كسر بالحوض وملكة عبدالعزيز عبدالغني عبدالجواد، 65 عاما مقيم ، نشا – نبروه: اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وسحجات وكدمات بالجسم.





كما اصيب أحمد صالح سعيد محمد، 64 عاما مقيم ، طلخا: بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

و أصيب مسلم محي صبحي محمد، 6 أعوام ، مقيم نشا – نبروه: جرح قطعي بالحاجب الأيمن.



تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقي الرعاية الطبية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة