رافضا دور الكومبارس.. رضا شحاتة: مش دوري إني أهز دماغي وخلاص

أكد رضا شحاتة، نجم الأهلي السابق، أنه يرفض العمل داخل الجهاز الفني للفريق بدور استشاري فقط، مشددًا على أهمية أن يكون له دور واضح ومؤثر حال توليه أي منصب داخل القلعة الحمراء.

وقال رضا شحاتة، خلال تصريحات تلفزيونية: «مبعرفش أهز دماغي في الكورة، طالما شايف حاجة مش صح بقول وبتكلم»، موضحًا أنه لا يجيد الصمت عندما يرى أمرًا يحتاج إلى تصحيح أو وجهة نظر مختلفة.

وأضاف: «هتتعامل معايا إن دوري استشاري؟ لا، أنا دوري مش استشاري وموصلتش للمرحلة دي»، مؤكدًا أنه إذا عمل ضمن الجهاز الفني، فلا بد أن تكون لديه مسؤوليات وصلاحيات واضحة.

وأوضح رضا شحاتة ، أهمية دور المدرب العام داخل الجهاز الفني، قائلًا: «لو معايا مدرب عام بيبقى دوره مهم جدًا، وأوقات بسمع كلامه، لأن ممكن أوقات متبقاش شايف حاجات هو شايفها، لأن المدرب العام بيبقى أقرب من اللاعيبة للمدير الفني».

وأشار نجم الأهلي السابق ، إلى أنه في حال توليه منصب المدرب العام للفريق، سيحرص أولًا على معرفة طبيعة دوره داخل الجهاز، قائلًا: «لو اشتغلت في الأهلي كمدرب عام لازم أفهم دوري إيه، مش مجرد إني موجود وبس».

وتابع: «لو مليش دور هيبقى الموضوع صعب جدًا ومش هفيد المكان، وهبقى بضر الأهلي، وأنا لا يمكن أعمل كده»، مؤكدًا أن مصلحة النادي تأتي بالنسبة له في المقام الأول.

واختتم رضا شحاتة تصريحاته برسالة واضحة عن علاقته بالأهلي، قائلًا: «أي حاجة تضر الأهلي مش هعملها، أنا عايز الأهلي ينجح سواء برضا أو من غير رضا».

وتأتي تصريحات رضا شحاتة في ظل استعداد الأهلي لخوض مواجهة تاريخية أمام برشلونة الإسباني، غدًا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.