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نشوى مصطفى تشيد بأخلاق شريف مدكور: قلبه مليان نور ومحبة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشوى مصطفى تشيد بأخلاق شريف مدكور: قلبه مليان نور ومحبة

نشوى مصطفي
نشوى مصطفي
يمنى عبد الظاهر

أشادت الفنانة نشوى مصطفى ، بالإعلامي شريف مدكور، كاشفة عن موقف إنساني جمعهما منذ نحو 15 عامًا، مؤكدة أن ما فعله معها وقتها ترك أثرًا كبيرًا لديها، وذلك في رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على موقع «فيسبوك».

وكتبت نشوى مصطفى: «شريف مدكور من أرقى وأطيب وأنقى البشر اللي قابلتهم في حياتي، ليه معايا موقف إنساني عظيم من حوالي 15 سنة، بدون تفاصيل أو شرح الموقف ده إيه، بس شريف مدكور قلبه مليان نور ومحبة لكل البشر».

وأضافت: «من شوية كان في برنامج واترحم على زوجي وحبيبي وأبو أولادي، يا شريف ربنا يرزقك كل خير وكل ستر وكل رضا من ربنا، ويحبب فيك خلقه الطيبين ويجعلك من المقربين الممدودين».

واختتمت رسالتها قائلة: «شكرًا من قلبي».


وكان الإعلامى شريف مدكور كشف عن سبب من أسباب تقليله للخروج، موضحًا أنه يشعر بالحرج تجاه الجرسونات في المطاعم، خاصة عندما تكون قيمة الفاتورة التى يدفعها مساوية تقريبا لمرتب الجرسون الشهرى.

وكتب شريف مدكور، عبر حسابه الرسمى على موقع «فيسبوك»: «أنا تقريبا بطلت أخرج غير نادرًا، ومن ضمن الأسباب إنى باتكسف من الجرسونات فى المطاعم، لأن فى الغالب الفاتورة بتكون قد مرتبه الشهري».

وأضاف: «أنا عارف إن الأرزاق بتاعت ربنا، بس فعلا باكون محرج».

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