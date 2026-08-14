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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشوى مصطفى: سني 60 سنة.. واستمتع بخدمة أحفادي

نشوي مصطفي
نشوي مصطفي
أحمد البهى

حلت الفنانة نشوي مصطفي، ضيفة علي برنامج أسرار النجوم، من تقديم الإعلامية إنجي علي. 

وقالت نشوي مصطفي انها اتمت عامها الـ 60 خلال الفترة الماضية، كما تستمتع بشعور الجدة. 

وأضافت نشوي مصطفي: حاليًا لدي حفيدين، فقد انجب نجلي عبد الرحمن طفل يدعي علي اتم العامين، كما انجبت ابنتي مريم، طفلة تدعي ليلة. 

واستكملت حديثها قائلة: علي الرغم من وجود مربية، الا انني ارفض ان تقوم بخدمتهما، فأنا من اتولي تحضير الطعام لهما، وتغيير الحفاضات، بالإضافة إلى الاستحمام، فلا يمكن ان أجعل مربية تقوم بهذه الاشياء على الاطلاق. 

أبطال مسلسل سيد الناس:

وخاضت نشوي مصطفي الماراثون الرمضاني بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .


قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

نشوي مصطفي مسلسل سيد الناس الفنانة نشوي مصطفي

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