باسم مرسي: رفضت ستوك سيتي وأستون فيلا ووست بروميتش بسبب الزمالك

كشف باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق، عن رفضه عدة عروض للانتقال إلى أندية بالدوري الإنجليزي، مؤكدًا أن ارتباطه بنادي الزمالك وجماهيره كان أحد الأسباب الرئيسية وراء قراره بالاستمرار داخل القلعة البيضاء في ذلك الوقت.

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته في برنامج «مان تو مان» مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، إنه تلقى عروضًا من 3 أندية إنجليزية، هي ستوك سيتي وأستون فيلا ووست بروميتش، لكنه رفضها وفضّل مواصلة مشواره مع الزمالك.

وأوضح مهاجم الزمالك السابق: «جالي عروض من 3 أندية في الدوري الإنجليزي وأنا اللي رفضتها والله»، مؤكدًا أن هذه العروض كانت حقيقية وليست مجرد أخبار متداولة، مشيرًا إلى أن تفاصيل بعضها تم نشرها عبر أحد المواقع في ذلك الوقت.

وأضاف باسم مرسي ، أنه لا يتحدث عن هذه العروض بهدف الحصول على حب أو تعاطف جماهير الزمالك، موضحًا أن قراره بالاستمرار مع الفريق جاء نتيجة مجموعة من الأسباب، في مقدمتها ارتباطه الكبير بالنادي وجماهيره.

وتعد تصريحات باسم مرسي واحدة من أبرز المواقف التي كشف عنها اللاعب بشأن مسيرته مع الزمالك، خاصة في ظل تأكيده أنه فضّل البقاء داخل القلعة البيضاء رغم امتلاكه فرصة خوض تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي.