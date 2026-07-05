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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مديحة حمدي: أعود للفن بعد إجازة الصيف.. وأقرأ عدة سيناريوهات بعد تحسن حالتي الصحية| خاص

الفنانة مديحة حمدي مع أوركيد سامي
الفنانة مديحة حمدي مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة مديحة حمدي عن آخر تطورات حالتها الصحية وخططها للعودة إلى الساحة الفنية، مؤكدة أنها تستمتع حاليًا بإجازة الصيف في الساحل الشمالي، على أن تستأنف نشاطها الفني فور عودتها من الإجازة.

وقالت مديحة حمدي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تعرضت خلال الفترة الماضية لدور برد شديد تسبب في انتكاسة صحية، إلا أن حالتها أصبحت أفضل الآن، مضيفة: "الحمد لله بقيت بخير، كان عندي دور برد وحصلت انتكاسة، لكن دلوقتي أفضل وبقضي إجازة في الساحل."

وأضافت الفنانة القديرة مديحة حمدي  أنها تنوي العودة إلى المشاركة في الأعمال الفنية بعد انتهاء إجازة الصيف، حيث ستبدأ في قراءة عدد من السيناريوهات الجديدة لاختيار العمل الأنسب للظهور به خلال الفترة المقبلة، مؤكدة حرصها على تقديم أعمال تضيف إلى مشوارها الفني الطويل.

وأشارت مديحة حمدي إلى أنها تواصل أيضًا اهتمامها بالأنشطة الثقافية، موضحة أن الصالون الثقافي الذي تشرف عليه يمثل جزءًا مهمًا من اهتماماتها، وتسعى إلى استكمال فعالياته خلال الفترة المقبلة إلى جانب نشاطها الفني.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد عودة تدريجية لأنشطتها، سواء على المستوى الفني أو الثقافي، بعد أن استعادت صحتها، معربة عن سعادتها باهتمام جمهورها الدائم والسؤال المستمر عنها، وموجهة الشكر لكل من حرص على الاطمئنان على حالتها الصحية خلال الفترة الماضية.

واختتمت مديحة حمدي تصريحاتها بالتأكيد على أنها متفائلة بالفترة المقبلة، وتتمنى أن تقدم أعمالًا تليق بتاريخها الفني وتحظى بإعجاب جمهورها، مشيرة إلى أن اختيارها لأي عمل جديد سيكون قائمًا على جودة السيناريو وقيمة الدور الذي ستقدمه.

الفنانة مديحة حمدي اخبار الفن نجوم الفن

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