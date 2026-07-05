حقيقة تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة

كشف النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، حقيقة ما يتردد بشأن تثبيت أصحاب العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذا الملف ليس سهلًا، نظرًا لضخامته وتشعبه.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الحكومة لم تتخذ منذ سنوات قرارات بتعيين موظفين جدد بشكل دائم في الوزارات والهيئات، وإنما تعتمد على التعاقدات المؤقتة أو العمالة اليومية، وفقًا لطبيعة الوظائف المطلوبة.

ولفت إلى أن الجميع يلاحظ أن بعض المعلمين أصبحوا يعملون بنظام الحصة، على غرار العمالة اليومية، مؤكدًا أن هؤلاء المعلمين لا يشعرون بالأمان الوظيفي، وهو ما قد يؤثر في قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية وإخراج أجيال على المستوى المطلوب، لأنهم يعانون من غياب الاستقرار الوظيفي.

وأشار إلى أن أزمة العاملين بعقود مؤقتة ليست وليدة اللحظة، وإنما تمتد لسنوات، مطالبًا الحكومة بمصارحة المواطنين بشأن مستقبل الأمان الوظيفي، وما إذا كانت سياسة التعيين الدائم التي كانت مطبقة في السابق ستستمر أم أن هناك توجهًا جديدًا.

وتابع أن الدولة تعتمد على نظام التعاقد لتخفيف الأعباء المالية، إلا أن ذلك يأتي على حساب شعور المواطنين بالأمان الوظيفي، موضحًا أنه عند خروج موظف إلى المعاش لا يتم تعيين بديل له بعقد دائم، وإنما يتم التعاقد معه بنظام العقود المؤقتة.