جلسة استماع من النواب لوزير الدولة للإعلام ورؤساء الجهات الإعلامية.. 13 يوليو

أعلنت الدكتورة ثريا البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه التزامًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل افتتاح الأوكتاجون؛ تقرر عقد جلسة استماع للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، يوم الإثنين 13 يوليو، بحضور وزير الدولة للإعلام ورؤساء الجهات الإعلامية.

لجنة الثقافة والإعلام تعقد جلسة استماع مع وزير الدولة للإعلام

وأكدت رئيس لجنة الثقافة والإعلام أن جلسة الاستماع تأتي في إطار حرص اللجنة على متابعة ملفات الإعلام الوطني، والاستماع إلى رؤى الجهات المعنية بشأن تطوير المنظومة الإعلامية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات الإعلامية، بما يسهم في دعم الرسالة الإعلامية وتحقيق المصلحة الوطنية