النشار يتفقد مطار الغردقة ويواصل متابعة مشروعات التطوير على أرض الواقع

أجرى الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، زيارة تفقدية إلى مطار الغردقة الدولي، للوقوف على مستوى الجاهزية التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التطوير الجارية بالمطار.

وذلك في إطار حرص الشركة المصرية للمطارات على متابعة سير العمل والارتقاء بكفاءة التشغيل.

وخلال الجولة، تفقد النشار صالات السفر والوصول، واطلع على آليات التشغيل اليومية ومعدلات انسيابية حركة الركاب، كما تابع مستوى الخدمات المقدمة داخل الصالات، إلى جانب الوقوف على معدلات تنفيذ أعمال التوسعات الجارية لرفع كفاءة صالة السفر الداخلي بمبنى الركاب (2)، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للصالة واستيعاب النمو المتواصل في حركة السفر.

وامتدت الجولة لتشمل متابعة أعمال رفع كفاءة الممر الرئيسي والممرات الفرعية بالحقل الجوي، إلى جانب الاطلاع على سير العمل في مشروع رفع كفاءة سقف مبنى الركاب (2)، في إطار خطة التطوير الهادفة إلى تعزيز جاهزية المرافق التشغيلية، وتهيئة بيئة تشغيل أكثر كفاءة واستدامة لمواجهة مختلف الظروف والعوامل المناخية.

كما استعرض النشار مع مسؤولي المطار معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، واطلع على مستجدات مراحل التنفيذ، مؤكدًا أهمية الحفاظ على وتيرة الإنجاز، وتعزيز التنسيق بين مختلف فرق العمل، بما يسهم في سرعة استكمال المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، ويدعم جاهزية المطار لمواكبة النمو المتواصل في الحركة الجوية.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي يحرص عليها النشار بمختلف المطارات التابعة للشركة المصرية للمطارات، للوقوف على سير العمل ومتابعة مشروعات التطوير على أرض الواقع، بما يعزز كفاءة التشغيل، ويدعم جهود الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، تماشيًا مع توجهات وزارة الطيران المدني لتطوير منظومة المطارات المصرية.