الأوراق المطلوبة والخطوات لترخيص عربة طعام .. تغطية خاصة

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة عن تفاصيل خدمات ترخيص عربة طعام متنقلة في مصر حيث يسعى الكثير من الشباب لتوفير مصدر دخل فيلجأ البعض لمشروع عربات الطعام المتنقلة في الشارع، لتقديم أنواع الطعام المختلفة،

وينتشر هذا النوع من السيارات في مختلف أنحاء الجمهورية، فإذا كنت تفكر في الإقدام على هذا المشروع، نقدم لك الاجراءات المطلوبة لترخيص عربة طعام متنقلة و الأوراق اللازم توفيرها ورسوم ترخيص عربة طعام.

وقدمت إيمان عبد اللطيف تفاصيل أكثر عن ترخيص عربات الطعام المتنقلة في مصر وفقاً لقانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018 ، و تصدر الرخصة من إدارة الإشغالات بالحي التابع له، وتبلغ تكلفتها حداً أقصى 5000 جنيه سنوياً، وتكون مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد.