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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر عيار 18 الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أوسط أعيرة الذهب؛ صباح اليوم الإثنين 6-7-2026؛ استقرارًا على مستوى الصاغة المصرية دون تغيير.

آخر تحديث لسعر عيار 18 

وبلغ آخر  تحديث لـسعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5070 جنيها للشراء و 5018 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وصل متوسط سعر الذهب لدرجات مستقرة بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في مصر

الذهب يتراجع

وتراجع سعر الجرام 15 جنيهُا في المتوسط منذ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وحتى اليوم.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وفقا لآخر تحديث سجله سعر الذهب 6915 جنيها.

سعر الذهب

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة 6760 جنيها للشراء و 6691 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6196 جنيها للشراء و 6133 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5915 جنيها للشراء و 5855 جنيها للبيع .

سعر الذهب الان

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5070 جنيها للشراء و 5018 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.32 ألف جنيه للشراء و 46.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4167 دولارا للشراء و 4173 دولارا للبيع.

سعر الذهب في مصر

اختلاف الأسعار حسب المصنعية

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة هي أسعار الذهب الخام دون إضافة المصنعية أو الدمغة، والتي تختلف من محل صاغة لآخر وفقًا لنوع المشغولات الذهبية والمنطقة الجغرافية.

عوامل تسعير الذهب 

تتحدد أسعار الذهب في السوق المصرية وفق مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية، باعتباره المؤشر الرئيسي لحركة المعدن النفيس. كما يلعب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دورًا مهمًا في تحديد الأسعار المحلية، نظرًا لأن الذهب يتم تسعيره عالميًا بالدولار.

سعر الذهب الان

وتتأثر الأسعار أيضًا بحجم العرض والطلب داخل السوق، سواء على المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات الذهبية، إضافة إلى قيمة المصنعية والدمغة والضرائب التي تختلف من محل صاغة لآخر ومن محافظة لأخرى، وهو ما يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.

كما تنعكس التطورات الاقتصادية العالمية، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وحركة الأسواق العالمية، على أسعار الذهب، إلى جانب زيادة الإقبال على المعدن الأصفر في أوقات التوترات والأزمات باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع أو الانخفاض وفقًا لتغيرات السوق.

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