مفاجأة بالأسواق.. الذهب يعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 5690 جنيهًا



عاودت أسعار الذهب في مصر الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس 2 يوليو 2026، بعدما تراجعت في بداية التداولات، لتسترد جزءًا من خسائرها وسط استمرار حركة البيع والشراء في سوق الصاغة، وترقب المستثمرين لاتجاهات الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.



ارتفاع الأعيرة



وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6503 جنيهات، مقابل 6497 جنيهًا أمس، محققًا مكاسب بلغت 6 جنيهات للجرام، فيما ارتفع سعر عيار 21 إلى 5690.12 جنيهًا مقارنة بـ5684.88 جنيهًا أمس، بزيادة قدرها 5.24 جنيه.

كما صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4877.25 جنيهًا مقابل 4872.75 جنيهًا أمس، بزيادة 4.50 جنيه، بينما ارتفع عيار 14 إلى 3793.42 جنيهًا مقابل 3789.92 جنيهًا، محققًا زيادة بلغت 3.50 جنيهات.



قفزة الجنيه الذهب



وشهد الجنيه الذهب ارتفاعًا جديدًا ليسجل 45521 جنيهًا مقابل 45479 جنيهًا أمس، بزيادة 42 جنيهًا، في حين ارتفع سعر أوقية الذهب إلى 202265.91 جنيهًا مقابل 202079.29 جنيهًا، محققًا مكاسب بلغت 186.62 جنيه.



مكاسب 48 ساعة



وحقق الذهب مكاسب ملحوظة خلال آخر 48 ساعة، إذ ارتفع سعر عيار 24 من 6457 جنيهًا يوم الإثنين إلى 6503 جنيهات اليوم، بزيادة إجمالية بلغت 46 جنيهًا للجرام، فيما واصل عيار 21 تحقيق مكاسب مدعومًا بالتحركات الصاعدة في الأسواق العالمية والمحلية.



أسعار اليوم



وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6503 جنيهات، بينما بلغ سعر عيار 21 مستوى 5690 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4877 جنيهًا، فيما وصل عيار 14 إلى 3793 جنيهًا.

كما سجلت أوقية الذهب عيار 24 نحو 202266 جنيهًا، وأوقية عيار 21 نحو 176983 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 45521 جنيهًا.