نزل 10 جنيهات..سعر الذهب الآن

تراجع سعر الذهب مساء اليوم الأحد 5-7-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية بمقدار طفيف.

الذهب يهوي

فقد سعر جرام الذهب 10 جنيهات من قيمته مقارنة بما كان عليه في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 5915 جنيها

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة 6760 جنيها للشراء و 6619 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6196 جنيها للشراء و 6139 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 1الأكثر انتشارا 5915 جنيها للشراء و 5855 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5070 جنيها للشراء و 5018 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 47.32 ألف جنيه للشراء و 46.85 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4176 دولار للشراء و 4174 دولار للبيع.