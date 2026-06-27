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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر ذهب.. تفاصيل العيار الأغلى في السوق الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أكبر عيار ذهب في تعاملات اليوم السبت 27-6-2026؛ علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأكبر عيار ذهب

بلغ آخر تحديث لـ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6628 جنيها للشراء و 6514 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب استقرارا من دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية.
 

سعر الذهب

الذهب يصعد

وصعد سعر جرام الذهب مساء أمس  مقدار 75 جنيها بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث  لسعر الذهب

وسجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5800 جنيها.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6628 جنيها للشراء و 6514 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6076 جنيها للشراء و 5971 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5800 جنيها للشراء و 5700 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4971 جنيها للشراء و 4885 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.4 ألف جنيه للشراء و 45.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4094 دولار للشراء و 4093 دولار للبيع.

الذهب يتجه لثالث خسارة أسبوعية مع صعود الدولار وتشدد الفيدرالي الأمريكي

الفرصة الحالية قوية لشراء الذهب وليس البيع

وقال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الفرصة الحالية قوية لشراء الذهب وليس البيع، موضحا أن الظروف الاقتصادية والسياسية أثرت على المعدن عالميا ومحليا.

وتابع هاني ميلادإن الذهب عالميا سجل قمة تاريخية في يناير عند 5600 دولار، وهبط إلى مستويات متراجعة.

المؤثرات بالذهب وقتية

وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن المؤثرات في أسعار الذهب تكون وقتية، معلقا: 2026 سنة غريبة بين زيادات قوية وهبوطات كبيرة، خسائر المعدن عالميا قرابة 7 % منذ بداية العام.

وتابع: سعر الجنيه الذهب تراجع ليسجل 45.6 ألف جنيه، وفي يناير 2026 اقترب من 60 ألف جنيه، وأنصح الناس تشتري ذهب في الوقت الحالي واستثمار المعدن لفترة طويلة سنة أو سنتين.

قال إن هناك  إقبال كبير على شراء المعدن الأصفر محليا، بكل تأكيد الذهب سيرتفع مرة أخرى، والموازين ستختلف والذهب سيصعد مرة أخرى.

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