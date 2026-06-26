سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

يبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، باعتبارها من أبرز المؤشرات الاقتصادية وأحد أهم أدوات الادخار والتحوط، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحرص المتعاملون في سوق الصاغة على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، لرصد تحركات المعدن الأصفر واختيار التوقيت المناسب للبيع أو الشراء، سواء بغرض الاستثمار أو الادخار.

سعر الذهب الان في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6,515 جنيه للبيع و6,455 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، نحو 5,700 جنيه للبيع و5,650 جنيه للشراء.

فيما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4,885 جنيه للبيع و4,845 جنيه للشراء.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3,800 جنيه للبيع و3,765 جنيه للشراء.

أما سعر الجنيه الذهب، فقد بلغ 45,600 جنيه للبيع و45,200 جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب إلى 202,615 جنيه للبيع و200,840 جنيه للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميا نحو 4,018.81 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدد من المتغيرات الاقتصادية العالمية، في مقدمتها قرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسات النقدية، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي، وأسعار النفط، ومستويات التضخم، فضلا عن التطورات الاقتصادية التي تنعكس بشكل مباشر على الأسواق المالية.

ويحافظ الذهب على مكانته كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، إذ يزداد الإقبال عليه مع ارتفاع معدلات التضخم أو انخفاض أسعار الفائدة، بينما قد تتراجع جاذبيته نسبيا مع قوة الدولار الأمريكي وارتفاع العوائد على الأدوات الاستثمارية الأخرى.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يواصل تعزيز مكانته الاستثمارية

ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل الذهب ترسيخ مكانته كأحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية، لما يتمتع به من قدرة على الحفاظ على قيمة المدخرات في مواجهة تقلبات الأسواق.

ومع استمرار حالة الترقب التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، تظل المتابعة المستمرة لأسعار الذهب ضرورية للراغبين في الشراء أو الاستثمار، باعتبارها مؤشرا مهما لاتجاهات السوق وفرص تحقيق عوائد استثمارية مناسبة.