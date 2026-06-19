نصف طن ذهب أتعاب.. حكاية أشرف نبيل أغلى محام جنائي في الوطن العربي

تصدر اسم المحامي الجنائي أشرف نبيل، محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعدما تسرب عن تقاضيه أتعابا فلكية والتي قاربت نصف طن من الذهب الخام نظير توليه مرحلة الاستئناف والدفاع عن ماضي عباس راشد المعروف بـ «إمبراطور التنقيب المسلح عن الذهب» من حبل المشنقة.

قضية ماضي عباس إمبراطور التنقيب عن الذهب

هزت قضية ماضي عباس راشد، الرأي العام وشملت العديد من الاتهامات والجرائم شديدة الخطورة من بينها القتل العمد المقترن بالخطف، والاحتجاز، والتعذيب، واتهامات بالاعتداء على سيارة ترحيلات لتهريب أفراد عصابته وسقوط قتلى، حيث نجح أشرف نبيل في تفكيك أدلة الثبوت واقتناص حكم بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضد موكله وتحويل مسار القضية بالكامل.

كيف أصبح أشرف نبيل على قمة عالم الجنايات؟

هذه القضية التي شغلت الرأي العام، أعادت طرح سؤال مهم، كيف أصبح أشرف نبيل ضمن أشهر محامي الجنايات في مصر والوطن العربي والأعلى أجرا ؟.. حيث شهدت الأوساط القانونية صعوداً لافتا لاسم أشرف نبيل، الذي تربع على عرش المحامين الجنائيين بفضل قدرته القانونية الفائقة وتمكنه وخبرته القانونية الكبيرة، لذا أطلق عليه الكثيرون لقب «محامي الشيطان» و «ثعلب الجنايات»، باعتباره محاميا مصريا يمثل امتداداً لأعظم مدارس المحاماة في تاريخ الشرق الأوسط.

حكاية «ثعلب الجنايات» من الإنتربول للطائرة الخاصة

لم يكن هذا الصعود الاستثنائي وليد المصادفة، فالرجل الذي عمل لسنوات طويلة في الظل داخل كبرى الكيانات القانونية، صقل خبراته بين كواليس الجريمة الدولية ومسارح الجنايات المعقدة حينما شغل منصب مدير مكتب مدير الإنتربول الدولي اللواء سراج الروبي، قبل أن يتولى واحدا من أكبر مكاتب المحاماة فى مصر والشرق الأوسط.



أصعب القضايا التي تولاها أشرف نبيل



إمبراطور الذهب "ماضي عباس راشد": نجح أشرف نبيل في نسف أدلة الثبوت ليقتنص حكماً تاريخياً بإلغاء حكم الإعدام لإمبراطور التنقيب المسلح عن الذهب في مرحلة الاستئناف بعد اتهامات بالقتل والتعذيب، بأتعاب يشاع أنها تخطت نصف طن من الذهب الخام.

قضية قتل العمرانية الشهيرة: إلغاء حكم الإعدام رغم وجود اعترافات تفصيلية للمتهمين (ريمون وميخائيل)، وتصوير كاميرات المراقبة، ومطابقة المقذوف للجثة، نجح أشرف نبيل في خلخلة أركان الاتهام لينتزع البراءة لأحدهما والمؤبد للآخر بعد أن كان الإعدام يطوق رقبتيهما.



ثأر بولاق الدكرور (بعد 20 عاماً): إلغاء حكم الإعدام في قضية مقتل "هنداوي " عطار بولاق الشهير"، ورغم تطابق المقذوف مع الطبنجة المضبوطة، نجح في تحويل الإعدام المحقق إلى البراءة لمتهم، و5 سنوات للثاني، و10 سنوات للثالث.

قضية محامي دشنا: قلب موازين القضية المعروفة إعلامياً من حكم بالإعدام إلى البراءة لمتهمين اثنين والسجن 10 سنوات للثالث في قضية قتل عمد مقترن بشروع في قتل اثنين.

قضية ضابط مرور كفر الشيخ: استطاع إلغاء حكم الإعدام الصادر ضد المتهم "يونس البنا" بتهمة قتل ضابط مرور والاستيلاء على سلاحه الميري المقترن بالشروع في قتل مدير المرور في واحدة من أعقد القضايا الجنائية.

إلغاء إعدام أحمد سعد: أمام محكمة النقض، تمكن أشرف نبيل من إلغاء حكم الإعدام الصادر ضد المتهم بقتل زوجته وشقيقها عمداً بكفر الشيخ.

قضية الجد والخال بشبين الكوم: تمكن من إلغاء حكم الإعدام الصادر ضدهما بتهمة قتل حفيد الأول وابن شقيقة الثاني، لينخفض الحكم للجد إلى 5 سنوات فقط.

قضية عائلة سريع بالمنيا: في واقعة قتل الصحراوي الشرقي، نجح في النزول بالعقوبة من الإعدام المحقق إلى السجن 10 سنوات.

ثانياً: تفتيت قضايا المافيا والتشكيلات الدولية :

خلفية أشرف نبيل القانونية جعلته متخصصا في مجابهة الجرائم العابرة للحدود، ومن أبرز نجاحاته فيها:

قضية المواطن الإسباني (فرانسيسكو بيدارتي): بعد مطالبة النيابة العامة بإعدامه بتهمة الانضمام لمافيا إسبانية دولية لجلب بذور الحشيش لزراعتها بسيناء، واعتراف المتهم تفصيلاً؛ استطاع نبيل أمام محكمة النقض تفكيك القضية والنزول بالحكم إلى سنة واحدة وغرامة 20 ألف جنيه فقط.

قضية الميليشيات الليبية والاتجار بالبشر: حصل على حكم بالبراءة أمام محكمة النقض لتشكيل عصابي دولي اتُهم بخطف وتعذيب مصريين في ليبيا وطلب فدية وحيازة أسلحة ثقيلة.

إلغاء مؤبد الكويت: نجح عبر الإنتربول الدولي في إلغاء حكم بالسجن المؤبد الصادر بدولة الكويت ضد مواطن مصري متهم بالاستيلاء على مائة مليون جنيه، وحصل له على البراءة التامة والعودة لأرض الوطن.

قضية المافيا الأوكرانية: يتولى حالياً الدفاع في قضية عناصر المافيا الأوكرانية الدولية الكبرى المتهمة بتصنيع وجلب المخدرات بمضبوطات بلغت طناً كاملاً.

ثالثاً: ملاحم الجنايات ومحكمة النقض

مذبحة أبو حزام (نجع حمادي): تولى مرحلة الطعن بالنقض للمتهمين "نشأت عبد الصبور" و"بكري جمال عبد اللطيف" في قضايا القتل العمد وحيازة الأسلحة الآلية المرتبطة بالمذبحة، وقلب الحكم من المؤبد إلى البراءة التامة.

إلغاء مؤبد الخانكة بالقليوبية: قَضت المحكمة بالبراءة للمتهم "محمد عبد اللطيف" في قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بعد توليه الدفاع.

براءة عائلة سيد عوض بالفيوم: انتزع البراءة للعائلة كاملة في قضية خطف رجل أعمال واحتجازه وإكراهه على التوقيع بسبب نزاع على أرض سياحية ببحيرة قارون.

قضية مقتل صاحب شركة سياحة بالأقصر: حصل على البراءة لـ "جامع الضوّي" والتخفيف لـ "محمود جامع".



براءة إمبراطور الخطف بالشرقية: حصل على البراءة للمتهم "محمود البرديني" في قضية خطف واحتجاز وطلب فدية بالزقازيق.



قضية واقعة أبو صوير بالإسماعيلية: استطاع إلغاء حكم المؤبد أمام محكمة النقض للمتهم "جرجس فرهود بخيت" وعدّله إلى السجن 10 سنوات.



كما نجح مؤخراً في تخفيف الحكم إلى سنتين في قضية مافيا الاستيلاء على الأسمدة الزراعية بأبو المطامير.



كما تولى أشرف نبيل حالياً إعداد مذكرات الطعن بالنقض في أعتى قضايا الرأي العام .

يعتمد أشرف نبيل في دفاعه على الغوص في مسرح الجريمة والتقارير الطبية الشرعية وعيوب في التكييف القانوني للوقائع والخطأ في إسناد الاتهام ووصفه، ويبني دفوعه على تفكيك الرواية الأمنية وإعادة تركيبها بمنطق علمي صارم «مثل حساب زوايا إطلاق النار، ومسافات المقذوفات، وتوقيتات الرسوب الدموي للجثث، هذا الأسلوب العلمي المعقد، المدعوم بجرأة وشجاعة في المرافعة، هو ما جعل أسم أشرف نبيل ضمن أشهر محامو الجنايات، والأكثر إثارة للجدل والاهتمام في ساحات القضاء العربي.