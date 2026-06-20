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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لـ أشهر عيار ذهب في مصر اليوم السبت 20-6-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في مصر مع أول تعاملات صباحية له اليوم السبت 20-6-2026؛ وذلك علي مستوي محلات الصاغة المصرية .

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وبلغ سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم، وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا 5985 جنيها للشراء و 5935 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات الذهب ثباتًا حذرًا في أول تعاملات اليوم بعد نزيف تعرض له المعدن الأصفر مساء أمس.

الذهب يتراجع

وانخفض سعر الذهب مقدار 15 جنيهًا جديدًا للمرة الثالثة منذ بدء التعاملات المسائية أمس؛ ليصل مجمل ما فقده حتي الآن 130 جنيها علي الأقل.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5985 جنيهاً.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6840 جنيها للشراء و 6782 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6270 جنيها للشراء و 6217 جنيها للبيع.

الذهب

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5985 جنيها للشراء و 5935 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5130 جنيها للشراء و 5087 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 47.88 ألف جنيه للشراء و 47.48 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4148 دولار للشراء و 4147 دولار للبيع.

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الذهب في السوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب اليوم متجهة نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، في ظل قوة الدولار الأمريكي والإشارات المتشددة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما شكل ضغطا على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4184.33 دولاراً للأوقية ، ليصل إجمالي خسائره الأسبوعية حتى الآن إلى 0.9%.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1% إلى 4202.10 دولاراً للأوقية.

وكانت الأسواق في الصين وهونج كونج مغلقة بمناسبة عطلة مهرجان قوارب التنين.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في عام، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وجاء ذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وورش.

وأدت الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب الإيرانية إلى دفع عدد متزايد من البنوك المركزية حول العالم إلى رفع تكاليف الاقتراض أو التلميح لاتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار.

وأصبح المتداولون يتوقعون حالياً بنسبة 87% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، مقارنة بنسبة 61% قبل قرار البنك المركزي.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب مال واعمال سعر أوقية الذهب

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